Omiljena RTL-ova voditeljica: Moram kritizirati današnje momke, jaki su na riječima, ali kad su u pitanju djela, tu štekaju

Nove romanse farmera i kandidatkinja showa "Ljubav je na selu" pratimo u novoj sezoni ovog RTL-ovog showa, a iz prve ruke sve pojedinosti o tome tko će se zaljubiti, a tko će se razočarati u ljubavi, ima voditeljica Anita Martinović koja sve te informacije čuva u tajnosti kako nam ne bi pokvarila užitak gledanja. Ipak, s nama je podijelila neke zanimljivosti iz ove sezone, ispričala nam je i je li u kontaktu s bivšim natjecateljima, ima li ona udvarača, kako se nosi s obožavateljima, a kako s kritikama....

Uveli ste nas u novu sezonu "Ljubav je na selu", kakvi ljubavni zapleti i drame očekuju gledatelje u nastavku ove sezone?

Ma znate i sami da vam ne mogu puno detalja otkriti, ali ono što mogu reći je da su me ove sezone farmeri baš iznenadili. Sve je krenulo tako mirno i glatko, čak sam si pomislila, ajme, kakva grupica sličnih karaktera, svi su tako mirni, dobrice, emotivci - kad ono! Došlo je do toliko raznih obrata i iznenađenja, da sam i sama ostala ponekad bez teksta! Znate kako se ono kaže "Iz malog Mire tri vraga vire!" No kad je krajnji cilj pronaći ljubav, sve je dopušteno i sve toleriram! Ponekad ih i sama malo testiram, jer se zanesu, misle da su zaljubljeni, pa onda volim na neki način ih malo uzdrmati da budu i sigurni u to! Sretna sam, jer stvarno vjerujem da će se izroditi i nekoliko ljubavi, a hoće li se to i dogoditi, to ćete morati pogledati u idućim tjednima.

Koji su vama najdraži momenti tijekom snimanja, a u kojima se zalomi i suza?

Najsretnija sam kad vidim u očima ljudi iskrenu emociju. Kod nekih se to pokaže jako brzo, nekima treba malo vremena da se opuste i prepuste, no uvijek kažem oni koji su došli po ljubav iskrena i čista srca - i pronađu je. U našoj emisiji su se izrodile mnoge ljubavi, ali i doživotna prijateljstva i uvijek se razveselim kad vidim da se naši farmeri i farmerice međusobno druže, okupljaju, posjećuju, nevezano za one koji su doživjeli ono najljepše - ljubav! Tijekom snimanja se puno smijemo i veselimo, bude tamo pravih "zabavljača" i "komičara". Bude i onih ne tako veselih trenutaka, ali to je sve život. Neke su zadesile baš teške sudbine i to me uvijek pogađa.

Kakvi su farmeri i kandidatkinje ove sezone, kako biste ih opisali?

Pa ove sezone dečki mi se čine više nekako emotivniji i "mekši", naravno, ne svi u istoj mjeri, dok su žene onako dosta odlučne i direktne. Nema tu baš više puno srama i nelagode. Vjerujem da i vas gledatelje, kao i nas dok stvaramo emisiju, to sve jako zabavlja, način na koji nekad one nastupe, ali čim se krenu rađati emocije, e tu se dikcija često zna promijeniti. Mislim da se ovi koji se u kratkom vremenu zatreskaju vjerojatno sami sebi iznenade kako se to moglo dogoditi u tako kratko vrijeme, ali kad je to to - vrijeme je irelevantno.

Javljaju li vam se natjecatelji iz prošlih sezona, obavještavaju li vas o novostima iz svog života, s kim se čujete?

Javljaju se, naravno, neke pratim i po društvenim mrežama i veselim se svim dobrim stvarima koje im se događaju. Neki su se oženili, neki su dobili djecu, neki će se tek oženiti, neki su se, doduše, već i rastali… Život u današnje vrijeme ide brzo. Treba biti pažljiv i čuvati prave vrijednosti u životu.

Čija je ljubavna priča iz "Ljubav na selu" vama bila najdraža i zašto?

To bi bilo kao da netko pita majku koje joj je dijete najdraže. Ne ide to tako hahaha… volim sve te naše ljude i kad vidim i čujem kako im se život promijenio nabolje, a mi smo imali svoje prste u tome, nekako srce ti se ispuni veseljem. Nisu tu u pitanju samo ljubavi, nego i krasna prijateljstva koja traju i dan-danas. Sjetite se samo Zorana i Suzi, pa ti ljudi su hodajuća sunca i još kad su skupa, sreća i ljubav pršte iz njih! Pa naš gepek-majstor Landek koji je sa susjedom Katarinom, koja je pekla kolače curama na farmi, pronašao ljubav na kraju i dobio curicu... Miju i Brankicu bi mogli gledati dan noć kako se međusobno bockaju i prepucavaju, a poštuju i cijene jako. Nisu postali par, ali ponekad te neke nekonvencionalne ljubavi ispune čovjeku i srce i dušu.

Najdraža anegdota sa snimanja ove ili nekih ranijih sezona showa?

Ma nama su anegdote na skoro svakom setu i putovanju. Malo mi je čak i žao što nisam to sve negdje zapisivala, jer s vremenskim odmakom nove uspomene istiskuju stare, pa čovjek s vremenom puno toga i zaboravi. Ali evo iz ove sezone pamtim kako nas je put odveo u Đurđevac. Često sam slušala o toj našoj hrvatskoj pustinji i pijescima, ali vidjeti to uživo bio je baš doživljaj. I imati priliku u mojoj Slavoniji hraniti i maziti pravu živu devu – to nisam mogla sanjati ni u najluđim snovima!

Imate diplomu iz modnog dizajna te ste neko vrijeme gradili karijeru u modnoj prodaji, a danas se bavite i nekretninama, kako vam ide prodaja nekretnina i zastanu li kupci kada shvate da im voditeljica iz "Ljubav je na selu" prodaje stan ili kuću?

Iako sam studirala nešto sasvim drugo, cijeli život sam u prodaji i nekako sam se (barem se nadam) dobro u tome snašla. Volim raditi s ljudima i posao s nekretninama je nešto što donosi raznovrsnost, jer svaki novi posao je drugačiji, druga lokacija, novi ljudi, drugačije procedure, pa je samim time dinamično i zanimljivo. Simpatično mi je kad me ljudi prepoznaju i shvate da im kuću ili stan prodaje njihova omiljena voditeljica. Neki usput odmah žele da im otkrijem i neke detalje iz emisije, neki bi rado prijavili u emisiju neke svoje članove obitelji, susjede, prijatelje… ma to sve bude jako simpatično!

Svoj san o nekretnini na moru ste ostvarili, koji još san želite ostvariti u skoroj budućnosti?

Mora nikad dosta… evo baš sam i u ovom času na moru iako je vrijeme nikakvo, ali u tom našem malom selu vrijeme kao da drugačije teče, zrak kao da je ugodniji i kako moj brat kaže "jedino sam tamo, seko, istinski sretan". E pa sad kad smo si našli svoju malu oazicu sreće, bilo bi zgodno to nadograditi nekim brodićem pa da možemo podjednako istraživati i kopneni i morski dio našeg komadića raja.

Voditeljski angažman donio vam je popularnost, kako vam obično prilaze ljudi kad vas prepoznaju, ima li zanimljivih situacija?

Uglavnom me zamole za fotku za svoje bližnje doma, onda se razvesele ako im predložim da snimimo i neku videoporukicu, a meni je sve to slatko i simpatično i ako mogu nekoga na taj način razveseliti, zašto ne.

Ima li i više udvarača, dobivate li ljubavna pisma i poruke u inbox poput farmera iz showa?

Hahaha, sad biste vi sve znali! Udvarača uvijek ima, ali moram malo kritizirati današnje momke, jer mnogi su hrabri i jaki na riječima, ali kad su u pitanju djela, tu malo štekaju. Najbolje i najvrjednije stvari ne događaju se preko noći. Danas bi svi nešto instant i na brzinu. I onda se čude što ne potraje.

Kako se nosite s kritikama, odmahnete li rukom na njih ili vam daju za misliti?

Konstruktivnu kritiku s prijedlogom kako učiniti nešto bolje uvijek volim čuti. Naročito kad to dolazi od dobronamjernih ljudi, od bližnjih, od ljudi koji te vole i žele da budeš još bolja verzija sebe, pa možda vide nešto što ti ne vidiš.

Radili ste u modnom svijetu, koliko je vama moda važna i čega najviše imate u svom ormaru, kakvih komada?

Naš stil je nešto što nas predstavlja i po čemu nas ljudi mogu odmah procijeniti tko smo i kakvi smo. No moram priznati nisam neka zagrižena fashionistica. Što sam starija, sve više volim jednostavnost i dobrih 5 odjevnih komada u ormaru, nego more stvari. Super mi je što u emisiji imam priliku mijenjati raznu odjeću, najčešće su to neke lijepe haljine, pa se onda malo razigram sa svojim beauty timom.

Biste li ponovili iskustvo sudjelovanja u "Gospodinu Savršenom" i tko je za Anitu Martinović Gospodin Savršeni, kakve kvalitete mora imati vaš idealan muškarac?

Super mi je bilo to iskustvo i vjerujem da će ekipi ove sezone u Grčkoj biti mrak! A moj gospodin savršeni bi trebao biti jedan onako kompletan muškarac. Bilo bi lijepo da je ugodan oku, visok, plećat, što bi rekli moji Slavonci, pa onda već i ptice na grani znaju da volim tamnopute frajere, a posebno simpatiziram dobar brk i bradu. To mi je baš jako privlačno na muškarcima. No sve te fizičke osobine padaju u drugi plan ako nema duše i karaktera. Vidjeli ste da se ja puno smijem pa mi je humor dosta bitna stavka u životu, jer izgled prođe, a treba netko da te nasmijava do kraja života. Kao i svaka žena, voljela bih da se mogu na tu osobu osloniti, da mogu na njega računati, da smo tu jedno za drugo kako god bilo. Lijepo je da taj Savršeni zna i hoće koješta po kući i poraditi i popraviti i onda je to dobitna kombinacija.

Djeluje kako ste uvijek dobre volje i optimistični, ima li trenutaka kad taj optimizam splasne i kako se nosite s takvim situacijama?

Svi mi imamo dobre i loše dane, nikoga to ne zaobilazi, ne dajte se zavarati. Pa tako ni mene. Ono što je dobro je da smo odgajani na način da svijet gledamo pozitivno, da za probleme tražimo rješenja, bliski smo u obitelji pa smo uglavnom, kad god je to moguće, i jedni drugima podrška. A kad sve to zakaže i čini se da izlaza nema, pomolim se Bogu i on sve nekako složi na svoje mjesto. Tako da nema razloga za neraspoloženje.

Koliko se opterećujete svakodnevnim vijestima o poskupljenjima, ratovima, vremenskim neprilikama... Čega vas je najviše strah kad je u pitanju budućnost čovječanstva?

Uh…jako me sve to zapravo pogađa u duši. I više nego što mislite. Neshvatljiva mi je i nepoznata ta razina ljudske zloće i pokvarenosti i sebičnosti da je sposoban i spreman nauditi drugom živom biću, što ljudskom, što životinjskom. I toga se u životu jako bojim. Dobili smo u obitelji, evo, u razmaku od nekoliko mjeseci dva nova člana i ponekad se pitam u kakav svijet su došli?! Voljela bih da postanu dobri ljudi i žive sretan život.

Kako izgleda vaš savršen dan?

Savršen dan za mene bi bio u društvu s prijateljima, obitelji i našim voljenima, naravno na moru, ljeti, pa brodićem odemo u neku uvalicu, cijeli dan se kupamo i uživamo u finoj klopici i piću dok nas zabavljaju neki fora tamburaši, a sa sunčališta nas promatraju naši ljubimci (mace, psi i ostali) i usput maste brk s onim što padne sa stola. Pa gdje ćeš bolje od toga.