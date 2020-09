Oliverov nasljednik otkrio da mora na operaciju: 'Ne mogu čuti nikako'

Zadranina Juru Brkljaču već godinama mnogi smatraju nasljednikom Olivera Dragojevića, a malo tko do sada je znao da se Jure već godinama ne čuje dobro. Zbog svega će uskoro i na operaciju kako bi uz manje muke mogao nastaviti nizati nove glazbene uspjehe.

-Od malena imam problema s uhom. Imam dogovorenu operaciju da mi se povrati sluh jer ja nemam zapravo nemam stremen i ne mogu čuti nikako. Možda stavim umjetni pa opet čuti po starom - kazao je Jure za RTL-ov Exkluziv.

Dodao je i da mu nedostatak sluha otežava posao kojim se bavi. - Kad nastupam nekad slabije čujem neke frekvencije i muzičare i to mi dosta otežava i stvara pritisak, ali već sam nekako navikao s tim živjeti - iskren je Brkljača koji se veseli izlasku albuma i dovršavanju novih pjesama.

A vesele ga i komplimenti obožavateljica koje nerijetko dobiva na račun svog izgleda na kojem marljivo radi svaki dan. - Oduvijek volim trenirati. Nikad mi nije teško. To me pokreće i da nema treninga tko zna što bi bilo sa mnom. To me drži u balansu - iskren je mladi pjevač i dodaje kako smatra da je djevojkama kod suprotnog spola najprimamljivija podlaktica. - Čak sam pročitao negdje da je njima snažna podlaktica na muškarcu kao nama njihov dekolte - kazao je Jure.