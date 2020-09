Splićanka o snimkama kojima je napravila zaokret u karijeri: 'U početku nisu bili blagonakloni prema meni'

Nitko se u obitelji Arijane Čuline nije bavio umjetnošću, sjeća se, kaže, da je baba “pisala” pjesme, a bila je nepismena, ali zato ta Splićanka posjeduje talenata za cijelu obitelj. Ona glumi, pjeva, slika, bavi se stand upom, a od ovog tjedna gledamo je u IN Magazinu gdje je dobila svoju rubriku. – Radi se o komentarima, osvrtu na sve ono što nam se događa u svakodnevnom životu. Zabavne crtice iz života upakirane u humor, a teme će obuhvaćati niz aspekata naše svakodnevice i brojne situacije u kojima se svatko može lako prepoznati. Na svoj način komentirat ću razne dnevne događaje, muško-ženske odnose, a bit će tu i nešto malo politike – otkriva Arijana kakvih će sve tema biti u njezinoj rubrici. Pojavljivat će se i određeni gostujući likovi, a Arijana kaže da još uvijek istražuje u kojem će smjeru ići. Na početku pandemije koronavirusa na YouTubeu objavila je nekoliko videa pod nazivom “Smijeh kroz suze korone” koji su imali lijep broj klikova, pa smo je pitali je li joj snimanje tih videa bilo način da se kreativno izrazi u vrijeme kada kazališta nisu radila?

– Intendant Šestan svima nam je sugerirao da se kod kuće snimamo, tako da su iz toga proizašli razni videi – bilo je tako zanimljivo vidjeti kako balerine plešu u kuhinji, pjevači pjevaju u nekom svom okruženju, a i glumci su radili ono što oni znaju, tako je bilo glume, recitacija, a ja sam procijenila da idem s humorom. To mi je blisko, jer drama je sama po sebi teška... Umjetnik uvijek kad hoće raditi, može naći i način. Ja sam malo pisala, slikala, snimala se... No, moram priznati da me iznenadio broj klikova jer se dotad nisam snimala i 45.000 pregleda prvi dan na Facebooku me doista iznenadilo, a kasnije sam morala krenuti na YouTube, pa sve ispočetka… Arijana je sa svojom Gogom Bjondinom prije dva desetljeća na neki način bila pionirka u stand upu jer tada nije bilo žena koje su se time bavile i priznaje da joj nije bilo lagano. – Bilo je to tada teško jer su ljudi na takav pristup malo čudno gledali i doista mi u početku nije bilo lako. Čak me ni kazališna scena nije gledala blagonaklono. Iako je u svijetu stand up scena bila legitimna i mnogi su glumci tako počeli, moram priznati da nisam baš bila shvaćena. Ljudi su to voljeli gledati, da se razumijemo, no iz umjetničkog svijeta nisu tako na to gledali. No, danas je drukčije i s vremenom su vidjeli da to što radim nije laka forma. Postoji i razlika između stand upa i monodrame – osnovna razlika je u količini energije koja se ulaže. Glumac unosi drukčiju energiju kao interpret. Priznajem da ne pratim baš mladu stand up scenu pa ne mogu biti baš ni objektivna – kaže nam glumica i razgovarajući vraćamo se na njezine početke i talente koje posjeduje, ali ne zna od koga ih je naslijedila jer u njezinoj obitelji umjetnika nema.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 27.07.2020.,Split - Glumica Arijana Culina u vrijeme pandemije koronavirusa bavila se slikanjem. Photo:Ivo Cagalj/PIXSELL

– Nisam se kao mala namjeravala baviti umjetnošću, nešto sam kao klinka recitirala i osvajala nagrade na literarnim natječajima, a u srednjoj me nije ništa previše zanimalo osim matematike. Zatim se otvorio glumački studio u Splitu i pratila sam prijateljicu, koju nisu primili, no ona je kasnije postala znanstvenica, a ja sam primljena. Dino Radojević, jedan od poznatijih redatelja, rekao je tada žiriju na audiciji – dobili ste novu komičarku. Bila sam tada u nevolji jer sam bila i na solopjevanju u glazbenoj školi, a gluma mi je tako uletjela jer sam pratila prijateljicu, a nije tada bilo poželjno da solopjevač, tobože, rasipa energiju glumeći u nekom studiju. Jedno sam vrijeme gurala oboje i onda se odlučila za Akademiju dramskih umjetnosti. Bilo kojom umjetnošću da se netko bavi, smatram da je potrebno minimalno joj se posvetiti barem 14-15 godina. Talent je O.K., ali bez rada je kratkotrajan. Citirat ću moga genijalnog profesora glume Predraga Bajčetića koji nam je na pitanje zašto mi toliko učimo, samo rekao: “Zato što morate ‘trajati’” – prisjeća se Arijana.

Likovnom umjetnošću počela se baviti u doba kad je nije bilo na TV-u, a za vrijeme korone napravila je kolekciju slika s motivima Splita. To su poklon-sličice, no još eksperimentiram s materijalima i nisam još stigla do finala kojim bih bila toliko zadovoljna da krenem u prodaju. Imam i ulja na platnu i uskoro bih mogla napraviti izložbu… No nisam ih nikad prodavala, zapravo sam otprilike tri prodala – i bolja sam od Van Gogha, on je prodao jednu, a ja sam Van Goge – kaže glumica. Sa Sanjom Doležal, Karmelom Vukov Colić i Salome igra u hvaljenom mjuziklu “Menopauza” i kaže da joj je bilo jako drago kad je dobila tu ponudu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 04.10.2019., Zagreb - Na druzenju s novinarima u Cafeu Velvet redateljica Nina Kleflin i glumacka postava, Sanja Doleza, Salome, Arijana Culina i Karmela Vukov Colic predstavile su mjuzikl "Menopauza". Photo: Igor Kralj/PIXSELL

– Rad na mjuziklu je i naporan i ugodan, volim mjuzikl. Nisam prije duboko razmišljala o samoj temi menopauze, i tek sad vidim da se o njoj ne govori često, a trebalo bi – kaže Arijana. Pitamo je kako ona održava svoju mladolikost tijela i duha. – Mladolikost duha imam – u životu je važno nikada ne reći da ste gotovi. Za umjetnika penzija ne postoji – radi dok je živ. Morate zahvaljivati ako vam je dana znatiželja i volja. To su ključne stvari. Ako nećete sami sebi, neće vas nitko drugi pogurati u nešto. Bitno je u životu i ne plašiti se, pokušati bez straha od neuspjeha i to je taj duh koji vas gura naprijed. Dosta sam stvari napravila jer se nisam plašila – govori nam Arijana. Pripremila je za jesen neke projekte, ali zbog korone sve je neizvjesno.

– Pripremila sam jedan tekst, igraju ga Nada Kovačević i Ana Gruica. To je tekst “Nemoj se rodit ka žensko”, koji sam napravila prije, no morala sam ga doraditi i sada imam novi tekst – “Meni se čini da je meni najgore”, čija je premijera trebala već biti, no odgođena je zbog korone. Imam i neke knjige u planu, tu su i moje sličice, a sada me ipak najviše zaokuplja TV rubrika – treba sve to smisliti, režirati – zaključila je na kraju.