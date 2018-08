Od akcije i trilera do komedije i SF-a: ovoga tjedna na Ljetnoj pozornici Tuškanac za svakoga ponešto

Kraj kolovoza na Ljetnoj pozornici Tuškanac donosi malo više akcije i trilera, i to u dobroj kombinaciji s komedijom ili SF-om. Špijun koji me napucao, Meg: Predator iz dubina, Nemilosrdni Plišanci i Mračni umovi novi su filmski naslovi na ljetnom repertoaru naljepšeg kina na otvorenom.

U utorak, 27. kolovoza prikazuje se Špijun koji me napucao s Milom Kunis u glavnoj ulozi. Audrey i Morgan najbolje su prijateljice koje nevoljko postanu umiješane u međunarodnu zavjeru, kada jedna od njih sazna da je muškarac koji ju je ostavio zapravo špijun.

Slijedi Meg: Predator iz dubina, a gledamo ga u srijedu, 28. kolovoza. Kada se međunarodni podvodni centar nađe na udaru nepoznate opasnosti vodeći oceanograf poziva u pomoć bivšeg pomorskog kapetana i stručnog ronioca Jonasa Taylora (Jason Statham), koji tada ulazi u avanturu koja je ravna samoubojstvu.

Radnja filma Nemilosrdni Plišanci, koji je na rasporedu u četvrtak, 29. kolovoza, smještena je u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali se lutke smatraju građanima drugog reda. Film je namijenjen starijima od 18 godina.

Petak, 30. kolovoza rezervirajte za triler o tinejdžerima koji misteriozno počnu razvijati svoje snažne sposobnosti – Mračni umovi – producenata popularne serije Stranger Things i filmskog hita Arrival, a u subotu, 1. rujna uživajte u novom nastavku fimskog hit-mjuzikla Mamma Mia: Here We Go Again.

Projekcije filmova na Ljetnoj pozornici Tuškanac počinju u 21:00 h. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni Ljetne pozornice Tuškanac od 19:30 h po cijeni od 30 kuna. Projekcije su dog-friendly.

Više informacija: www.ljepotu.hr // www.facebook.com/ljetnapozornicatuskanac