Obožavatelji oduševljeni! Uoči važne utakmice Hajduka, vatreni pozirao u najljepšem društvu!

Uoči utakmice u kojoj će Hajduk pokušati izboriti off za Konferencijsku ligu, supruga našeg vatrenog Ivana Rakitića, lijepa Raquel Mauri objavila je na Instagramu njihove zajedničke fotografije iz Stobreča nadomak Splita.

Ivan i zanosna Španjolka pozirali su uz svoju djecu i tako svojim obožavateljima poručili koliko se dobro osjećaju u Dalmaciji i koliko su sretni što se vezni igrač priključio klubu koji već dva desetljeća sanja o tituli prvaka. Pratitelji su ih počastili brojnim lijepim komentarima.

. Inače, par je u braku 11 godina, a Raquel, koja je postala ljubimica torcidaša čim je došla u Split, često na Instagramu s pratiteljima dijeli detalje iz njihovog obiteljskog života.Par je to koji se upoznao 2011. godine, a riječ je o danu kada je Rakitić, kao 21-godišnjak, stigao u Sevillu iz Njemačke. No, morao se doista potruditi da osvoji Raquelino srce.- Negdje oko ponoći nagovorio sam brata Dejana da odemo na piće u grad. Sjeli smo u prvi kafić i čim sam ugledao Raquel, koja je tamo radila kao konobarica, rekao sam mu da će mi ta prelijepa djevojka postati žena. Iako mi je trebalo dugo da je privolim da iziđe sa mnom na spoj, znao sam da joj se sviđam jer me nikada nije odbila, samo se izvlačila da nema vremena. Kako je govorila samo španjolski, sporazumijevali smo se rukama, poput Tarzana i Jane - sve dok nisam naučio jezik - kazao je ranije, a na prvi izlazak nagovorio ju je nakon sedam mjeseci. Vjenčali su se 2013. godine, a svemu je prethodila i romantična prosidba.



- Rekao sam joj da organiziram zabavu u našem tapas baru koji smo neko vrijeme držali u Sevilli. No, umjesto glazbe i puno ljudi, dočekao ju je potpuno prazan bar: u sredini je bio samo stol za nas dvoje, s cvijećem i svijećama. Nakon večere kleknuo sam pred nju, izvadio prsten s briljantom i umjesto uobičajenog "Hoćeš li..." izrekao sam joj svoje ljubavne zavjete - otkrio je nogometaš koji se s Raquel prvo vjenčao u tajnosti 2013., a zavjete su ponovili dvoje godine kasnije u jednoj crkvi u Sevilli.



U braku su dobili dvije kćeri, 10-godišnju Altheu i tri godine mlađu Adaru, a poznato je i da svaki slobodan trenutak provode zajedno.

Inače, Raquel je i izrazito aktivna na društvenim mrežama gdje dijeli brojne atraktivne fotografije. Tako na društvenim mrežama Raquel često objavljuje i fotografije s lijepom sestrom Irene. Sestre mnogo vremena provode zajedno, zajedno putuju i vježbaju.

Trenutačno je dom obitelji Rakitić u Splitu gdje su dočekani poput pravih zvijezda, a iz krugova bliskih njima može se čuti kako se odlično osjećaju u gradu podno Marjana.

"Hvala svima, navijačima, mojoj supruzi koja me podržala. Prije tri mjeseca da mi je netko rekao da će se ovo dogoditi, bih se nasmijao. Ali dobio sam priliku vratiti što je Hrvatska meni dala, u tom najljepšem kockastom dresu i to kroz HNL u jedinom klubu u kojemu je bilo moguće. U Splitu imam najbolje prijatelje, Split je moj dom u Hrvatskoj, zato je ovo posebno. Hvala Tommyju što je omogućio i što je njegova želja da budem dio Hajduka. Jedva čekam krenuti s treningom, da se priključim momčadi", rekao je Ivan Rakitić kada je došao na Poljud kako bi pozdravio navijače.

