Objavljene su informacije o zaradi kraljevske obitelji te je otkriveno kolika je plaća princa Williama

QUEENS OF THE STONE AGE

Njihov novi album svjedoči o putu grupe na poziciju jednog od najuzbudljivijih rock sastava današnjice

Queens of the Stone Age ipak su najvažnija autorska ekspozitura za Josha Hommea, a novi album "In Times New Roman" (Matador/Dallas), prvi nakon sedam godina, još je jedno ostvarenje koje reanimira suvremenu rock-neman na poznati način.