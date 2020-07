Policija privela Jovicu iz 'Ljubav je na selu': Izazvao dva požara, prijavila ga majka

Policijski službenici PP Benkovac dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom, kojeg se sumnjiči za kazneno djelo protiv opće sigurnosti.

Zadarski list pak doznaje da se radi o Josipu Ćiritoviću Jovici, javnosti poznatom iz RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu'.

Policiji je Jovica poznat otprije jer je imao više prekršajnih prijava, a u srijedu poslijepodne u Benkovačkom selu namjerno je izazvao dva požara na otvorenom prostoru i tako doveo u opasnost ljude i imovinu.

U srijedu oko 13 sati izazvao je požar na otvorenom prostoru između kuća, gdje je izgorjela trava i nisko raslinje, a taj su požar vatrogasci ugasili vrlo brzo, kroz pola sata.

Samo četiri sata nakon je u neposrednoj blizini izazvao čak drugi požar gdje je ponovno izgorjela trava i nisko raslinje, ali je vatra zahvatila i stabla smokve i bora i ugrozila obližnju obiteljsku kuću. No, i taj su požar vatrogasci vrlo brzo ugasili, svega 15-ak minuta nakon.

Uz kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, u četvrtak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Jovica je za 24 sata sve potvrdio.

"Držali su me 36 sati u policiji zbog toga, ali nema nikakve kazne. Prenoćio sam i to je to", rekao je Jovica.

"Bilo je puno kukaca, komaraca i zmija pa sam se ja toga išao riješiti. Ne održavaju to", objasnio je svoje razloge požara.

Kazao je i kako ga je prijavila upravo vlastita majka.

"Posvađali smo se, ljuta je na mene pa me prijavila. Riješio sam se trave i raslinja, a ona tako", zaključio je.