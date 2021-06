Novi skandal kandidata 'Ljubav je na selu': On ljubuje u showu, a meni duguje 7000 kuna

Josip Benčec (60) u 13. sezoni showa "Ljubav je na selu" bio je kandidat na farmi Raseme Vladetić (64) u Lici. Ovog umirovljenika koji dolazi iz Volodera i po po struci je elektrozavarivač, a sada se bavi peradarstvom te sadi voće i povrće, na društvenim mrežama su ljudi počeli optuživati da im je dužan novac. Prozivali su ga na društvenim mrežama kako ih je prevario u obavljanju građevinskih radova.

– Uzeo mi je čovjek sedam tisuća kuna za betoniranje i ništa. Bitno da je on otišao u show. Rekao mi je da ima napraviti u ''fušu'' oko 700 m2, kad ono on po televiziji. Mutikaša je. Još me ljudi ispituju je li to onaj što je morao betonirati kod mene, a on ljubuje u showu – ispričao je za 24 sata Darko S. koji je ispričao svoje iskustvo suradnje s Josipom. Josip je priznao kako je istina sve što Darko navodi i kaže da se to dogodilo prije godinu dana i tada su dogovorili posao za sedam tisuća kuna.

– On je trebao naručiti beton i ostalo, no ništa nije naručio. Ja sam ga zvao puno puta, ali se nikad nije javio. Sad se on odlučio javiti nakon što se godinu dana nije javljao! Tužit ću ga sigurno za povredu časti – kaže Josip.

