Nove kraljice pop glazbe same pišu pjesme s kojima se poistovjećuju brojni mladi, a pritom zarađuju milijune

U posljednjih nekoliko godina svjedočimo apsolutnoj dominaciji žena u pop industriji. Sve je više mladih glazbenica koje same stvaraju glazbu i pišu stihove koji rezoniraju s milijunima ljudi diljem svijeta, a čini se da je njihova konekcija s fanovima pojavom društvenih mreža puno jača nego što je bila ranije kada su zvijezde bile 'misteriozne' i o nima se moglo saznati samo ono što su sami dali u medije kroz intervjue. Malo tajnovitosti je ostalo, ali mladi danas cijene odnos sa svojim idolima koje na pijedestal uzvise tek nakon šo su o njima saznali i najsitniji detalj iz skrivenog bloga na 'tumblru' iz 2015. gdje su priznali da šmrklje iz nosa lijepe na zid iza kreveta kad nemaju maramicu pri ruci.

Šansu imaju, naravno, svi koji pokušaju, puno pomaže i ugovor s nekom diskografskom kućom, no ulozi su visoki jer jedan status s krivom riječi može izazvati 'otkazivanje'. Upravo takva je i Taylor Swift. Nitko ne može osporiti da je baš ona jedna od najvećih zvijezda današnjice. Štoviše, nedavno je proglašena milijarderkom, a neki mediji koji se bave financijama tvrde da je tijekom turneje na kojoj je trenutačno, zaradila 10- 13 milijardi dolara, zbog čega je nedavno proglašena i milijarderkom, koja vrijedi 1,1 milijardu dolara. S Taylor i njezinim ljubavnim mukama i romantičnim čežnjama poistovjetili su se mnogi, a pogotovo oni koji su odrastali s njenom glazbom. No, Taylor nije jedina glazbenica koju cijene mladi. Era pop zvijezda nikada nije nestala, a Britney Spears i Christinu Aguileru zamijenile su djevojke i žene koje većinom same pišu svoje stihove. Taylor Swift ima 33 godine, a na turneju pod nazivom 'Eras' krenula je u ožujku 2023. godine. Svi koncerti rasprodani su mjesecima ranije, a fanovi su čak i bježali s posla te lagali da su bolesni kako bi na vrijeme došli na koncert i poslušali svoju najdražu pjevačicu uživo. Swift koja se na prvi pogled čini kao krhka plavuša spartanski odrađuje sve koncerte, a energija na njima je nevjerojatna. Djevojke dijele 'narukvice prijateljstva', druže se i pjevaju u isti glas sve hitove koje je Swift posvetila bivšim propalim ljubavima, ali i novom dečku, igraču američkog nogometa Travisu Kelceu, koji se u zadnje vrijeme pojavio u ulozi ljubavnog interesa. Sada je i Travis, inače nagrađivani sportaš' postao samo jedan od 'Swiftieja', koji dolazi na koncerte svoje odabranice, a ona mu je na jednom od posljednjih posvetila i stihove 'Karma is a guy on the Chiefs/Coming straight home to me'(Karma je tip koji igra za Chiefse, dolazi ravno doma kod mene). Sve to snimili su konstantno upaljeni mobiteli njenih fanova na koncertu, a videi su odmah postali hit na TikToku, jedinoj društvenoj mreži na kojoj se trenutačno u pravo vrijeme mogu pratiti trendovi. No osim Taylor, tu su i druge mlade žene koje dominiraju industrijom i zarađuju milijune, te dobivaju Grammyje. Jedna od njih je i Billie Eilish, 21- godišnjakinja koja je karijeru započela još kao 13- godišnja djevojčica sa svojim bratom Finneasom u njihovom obiteljskom domu u Los Angelesu. Nemoguće je osporiti talent Eilish koja svakim novim albumom dokazuje da je sposobna mijenjati ere i zvuk kao što je to činila i Madonna. Billieina glazba varira od tamnijih tonova koje smo mogli čuti na albumu 'When we all fall asleep where do go do prekrasnih tužnih pop balada kao što je traka s Barbie albuma pod nazivom 'What Was I Made For'.

Pjevačica osim glazbene karijere trenutačno ima i poduzetničku, te kreira i parfeme, a posljednji je izašao u studenom. Ako nešto znači brojka pratitelja na društvenim mrežama, ona ih na Instagramu ima 110 milijuna. Definitivno nije tipična pop zvjezdica, a po stilu odijevanja razlikuje se od mnogih žena. Najugodnije se osjeća u širokim majicama i hlačama, dok kao obuću, čak i za crveni tepih najčešće bira tenisice. Kosu boji u različitim neonskim bojama, te bi se njen imidž najbolje opisao, pomalo zastarjelim engleskim izrazom 'tomboy'(djevojka koju zanimaju stvari koje su inače za dečke). Ona i sama često progovara o takvim stvarima, pogotovo o tome kako se osjeća dobro u svojoj koži bez obzira na to što joj neki često prigovaraju da nije dovoljno mršava. S takvim problemima se, primjerice, nikada nije suočila Olivia Rodrigo (20), glazbenica koja je svoju karijeru počela na kanalu Disney u jednoj od njihovih brojnih serija za klince. No, planetarno popularna postala je tek 2021. kada je izdala svoju prvu pjesmu Deja Vu. Hitovi nakon nje samo su se nizali, a nedavno je objavila i novi album pod nazivom 'Guts'. Sama nije vjerovala da je jedna od pjesama koja će s njega postati popularna biti upravo 'lacy' pjesma koja govori o fiktivnoj djevojci zbog koje Olivia osjeća zavist. I stvarno, mnogi smo imali nekada u životu jednu takvu osobu o kojoj smo mislili i da je po svemu bolja od nas, nekome je to bila prijateljica, nekome starija sestra i pravi je primjer poante ovog teksta, uspjeh mladih žena da napišu tekst s kojim se mogu poistovjetiti i drugi, a koji je u isto vrijeme i vrlo osoban i nešto što bi mnogi radije zadržali negdje u najskrivenijem kutu srca. Sličan hit imala je nedavno još i još jedna bivša Disneyeva zvijezda, Miley Cyrus. Miley je nakon razvoda od Liama Hemswortha, glumca kojeg ćemo uskoro gledati u serijalu 'Witcher' na Netflixu napisala pjesmu 'Flowers'. Pjesma o ljubavi prema sebi, pogotovo nakon teškog prekida, kada osjećaš da za tebe više nema nade ni mjesta na 'tržištu', bila je mnogima potrebna i važna kako bi, ako ju niste doslovno prevodili, uspjeli shvatiti da i sami ipak imate neku vrijednost, posao, novac i moć da si posložite život kako hoćete nakon traumatičnog događaja. U ovaj pregled zvijezda možemo dodati i Lanu Del Rey, indie glazbenicu, koja također ima gorljive fanove. Lana u svojim pjesmama projicira imidž da je ono što bi u pop kulturi nazvali 'manic pixie dream girl' pojam nastao kako bi opisao djevojke koje su slobodnog duha, imaju ekscentričnu osobnost i nevjerojatno su ženstvene kao na primjer Holly Golightly u 'Doručku kod Tiffanyja ili lik Sofije koju je utjelovila Penelope Cruz u filmu Vanilla Sky.

Lana (38) između ostalog piše o tome kako voli starije frajere, kako bi za svog muškarca učinila sve, ali nevjerojatno romantično i poetično, tako da joj riječi opraštaju i inače gorljive feministice koje u stvarnom životu viču da su muškarci najveće zlo na svijetu. Možda je istina da svi imamo različite ukuse, no u diskografiji ovih mladih ženi zasigurno će svatko naći bar jednu pjesmu koja dovoljno dobro opisuje njihov život. Svi koji su nekad napisali status na Facebooku znaju kako je teško naciljati nešto što bi drugi shvatili kao 'relatable' ili nešto s čime se mogu povezati, a ove mlade žene upravo su to uspjele i nastavljaju to činiti svakim novim albumom, bez obzira na to što je nevjerojatno da bi se netko od običnih smrtnika zapravo mogao poistovjetiti s milijunašicama kojima su otvorena doslovno sva vrata na svijetu.

