Nova TV ne može seriju pustiti do kraja čak ni kada ima - samo 13 epizoda

Dnevnik 2, HRT 1 (tri ruže)



Indijska svemirska letjelica Chandrayaan-3 prošle je srijede uspješno sletjela na južni pol Mjeseca, a uspjelo je to i ekipi iz središnje informativne emisije HRT-a. Zahvaljujući nešto malo drugačijim vizualnim efektima od onih na kakve su gledatelji inače navikli, odjednom je izgledalo kao da se i studio Dnevnika 2 nalazi na Mjesečevoj površini, a sve to dok je voditeljica Nika Marjanović-Zulim suvereno nabrajala detalje indijske misije. Odmah pokraj nalazile su se letjelica Chandrayaan-3 i indijska zastava, a u pozadini su se vidjeli Zemlja i Sunce. Ovaj neobičan i zanimljiv potez zaslužuje samo pohvale jer u vremenu kada je i više nego teško izboriti se za pažnju publike, ovakva inovativna rješenja su itekako na cijeni. Posebice ako se uzme u obzir da se Dnevnik HRT-a uvijek smatrao nešto tradicionalnijim kada je riječ o izlascima iz nekih zadanih okvira. Baš zato cijeli tim koji stoji iza ove ideje i realizacije zaslužuje - bravo.



To je Voyo, RTL (dvije ruže)



Nešto novo pripremio je i RTL koji je za vikend i službeno lansirao Voyo - novu streaming platformu. Kao što je već i ranije spomenuto, u današnje vrijeme kada je veoma teško publici ponuditi nešto novo što će ih zainteresirati, svaki iskorak se cijeni, pa tako i ovaj. Doduše, koliko će još jedna platforma, uz sve već postojeće, privući publiku tek će se pokazati, no svakako treba pohvaliti trud koji je RTL uložio u promociju Voya i komunikaciju s gledateljima. Umjesto da su samo pustili neku iritantnu reklamu koja bi se izgubila u moru ostalih, kako to često na televizijama biva, osmislili su ipak malo drugačiji promotivni sadržaj, i na malim ekranima i na društvenim mrežama. Tako je, primjerice, u izvrsnom terminu, u nedjelju u 20 sati, pod nazivom "To je Voyo" pušten kratki pregled najzanimljivijeg sadržaja koji se na platformi može naći. Gledateljima je nove serije i filmove baš simpatično prezentirala Nikolina Pišek, a detalji se mogu pronaći i na dosta dobro vođenim stranicama na Facebooku, Instagramu… Isječci iz serija, memeovi i storyji moderan su način promocije koji treba pohvaliti. Doduše, treba ovdje dodati i jednu kritiku - sve u ovoj priči djeluje dosta moderno i suvremeno, dok se ne dođe do jedne od objava koja glasi "Zabranjene ljubavi nikad dosta. Svoju omiljenu domaću seriju gledaj od 27. kolovoza na platformi Voyo…" Nikad dosta?! Nikad dosta?! Bilo je dosta prije 15 godina. Onda je opet bilo dosta prije 10 godina. I prije 5 godina je isto bilo dosta. I sad je DOSTA. Neka bude DOSTA! Suvremen je i moderan RTL u promociji, još kad bi se tog načela držao i pri odabiru sadržaja…

I dok RTL ne može nikako prerezati sponu s oronulim hitovima iz 2000-ih pa ne prestaje s emitiranjem, čini se da Nova TV ima još veći problem. Oni ne mogu seriju pustiti do kraja čak ni kada ima - samo 13 epizoda. Krenula je tako prošlog tjedna, u terminu između "In Magazina" i Dnevnika, nova turska serija "Sto godina čuda", nešto malo drugačijeg sadržaja o vojniku koji ima 130 godina i ne stari. Počelo se s emitiranjem u ponedjeljak, a završilo u petak. I to je to. Piši kući propalo. Ovog je tjedna u tom terminu još jedan "hit" domaće produkcije "Bogu iza nogu" pa se logično nameće pitanje - koliko je loše "Sto godina čuda" moralo biti da je ovo bolja alternativa? I nadalje, ako je nešto toliko loše, kako se to ne detektira na vrijeme pa da uopće ne bude pušteno, nego se do zaključka dođe nakon pet epizoda? Osim ako se o sadržaju više ne promišlja unaprijed, nego je "pustimo-ukinimo" nov način ispitivanja želja i potreba publike.Čini se da je dosta dobro među gledateljima prihvaćena njemačka serija "Gorski liječnik" koja predstavlja ipak nešto drugačiji sadržaj na malim ekranima. Emitira se već duže vrijeme na Domi i baš je prošlog tjedna završila šesta sezona pa se kreće ovog tjedna sa sedmom. Bilo bi pohvalno kada bi ekipa s Dome uložila turd da se sa sezonama i dalje nastavi, a ne samo da se krene s reprizama, s obzirom na to da je u 2023. izašla već 16. sezona, a najavljuje se i 17. za iduću godinu. Možda bi takvo promišljanje unaprijed preveniralo razočaravanje i podcjenjivanje gledatelja kao sa "Sto godina čuda" na Novoj TV.

