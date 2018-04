Nova nada estrade kći je poznatih glazbenika: 'Zahvalna sam roditeljima'

Glazbena scena dobila je novo ime, 19-godišnju Domenicu Dragoje, koja se publici predstavila autorskom pjesmom “Vraćam se”.

“Kada sam je počela pisati, nisam imala pojma kako će na kraju ispasti. Malo-pomalo dobila je kalup i zapravo sam iznenadila samu sebe. Izabrala sam je jer mislim da su tekst i glazba vrlo lijepi i mogli bi se svidjeti publici”, objašnjava zašto je “Vraćam se” odabrala za svoj debi.

“To je moja prva autorska pjesma, ali nadam se ne i posljednja. Inspiraciju pronalazim ponajprije u trenutačnim životnim situacijama. Nekada mi to otvori golemu inspiraciju i počnem puno pisati i skladati, a nekada jednostavno imam blokadu koja dođe i prođe”, govori Domenica koja je glazbeni talent naslijedila od roditelja Silvestra Dragoje Šomija iz benda Neki to vole vruće i majke, pjevačice Branke Delić.

“Roditelji su mi već odmalena omogućili doticaj s glazbom i prilike za solo dionice koje mi je i danas vrlo drago čuti. Iznimno sam im zahvalna na tome i mislim da me to i jednim dijelom definiralo kao osobu. Oni su prvi kojima odsviram pjesmu ili ideju za pjesmu te mi uvijek daju dobre i konstruktivne savjete koji mi u dosta slučajeva pomognu”, opisuje Zagrepčanka i dodaje koji je najvažniji savjet od njih dobila.

“Bilo ih je zaista puno, ali mislim da mi je u posljednje vrijeme najviše ostalo da budem svoja i sviram glazbu koju želim i koja se meni sviđa bez obzira na to hoće li biti hit. Također su me upozorili da se na mom glazbenom putu mogu naći razočaranja, ali da me to ne sputava da i dalje pišem pjesme, pjevam i uživam u muzici”, govori.

Prve glazbene korake napravila je kao članica DZ Klinci s Ribnjaka, pjevala je i u djevojačkom zboru Zvjezdice, sudjelovala u raznim dječjim glazbenim projektima i još kao dijete snimila duete s Ivanom Kindl, Jacquesom Houdekom i Majom Vučić.

“Voljela bih u bližoj budućnosti surađivati s meni mnogim dragim pjevačima, no trenutačno nemam razrađene planove. Nadam se da će se to što prije dogoditi”, zaključuje pjevačica.