Njihov dvostruki vinil "Male stvari" pokazuje da bez velikih stvari koje su napravili prije 20 godina domaći hip hop ne bi bio isti

Prvi pa dupli, mogli bi reći za album "Male stvari" grupe Elemental koji se nedavno našao na tržištu kao prvo vinilno izdanje jedne od najvažnijih domaćih postava zadnjih 25 godina. "Male stvari" bile su 2004. treći album Elementala, ali i prvi kojim su stigli do šire publike i pomogli pretvoriti domaći hip hop u masovnu pojavu kod nas. Danas, nakon cijele plejade rap i trap imena, mladih nada i veterana, rasprodanih hip hop festivala poput Drito iz Tvornice ili Boćarskog doma, ili pogleda na liste najslušanijih na kojima ima sve manje rocka, a sve više repa, jasno je da se radi o žanru izrazito vitalnom na domaćoj sceni.

No, nije uvijek bilo tako, a Elemental su odigrali važnu ulogu da tako postane. Dvostruki vinil "Male stvari" Elementala pokazuje da bez velikih stvari koje su napravili prije 20 godina domaći hip hop ne bi bio ni sličan, a kamoli isti. Preklanjski rasprodani koncert na Šalati bio je slavlje 25 godina postojanja grupe, dok je nedavnim manjim koncertom u zagrebačkom Vintage Industrial Baru Elemental promovirao upravo reizdanje "Malih stvari" (Menart) odsviravši sve pjesme s albuma, neke i prvi put pred publikom. Osim 13 pjesama koje se nalaze i na originalnom albumu iz 2004., dvostruko vinilno reizdanje na četvrtoj strani donosi četiri pjesme snimljene na Šalati.

Definitivno je to album koji vrijednošću i značajem zaslužuje današnje objavljivanje na vinilnom formatu "ploče", jer se radi o glazbi velikog formata. Službeno priopćenje povodom reizdanja albuma kaže da su "2004. godine 'Male stvari' donijele šest hitova koji su zauvijek obilježili karijeru benda: 'Romantika', 'Iz dana u dan', 'Male stvari', 'Tako lijepa', 'Sama' i 'Napokon'." Za ovu priliku odlučili su da se uz ovo reizdanje naglasak stavi na pjesmu "Prsti jedne ruke" za koju su objavili videospot, a koja je možda trebala dobiti više pažnje prije dvadeset godina. S vremenom je postala još jedna od najdražih pjesama fanova Elementala, unatoč činjenici da nikad nije bila singl.

Zašto su "Male stvari" tada bile toliko važne i za Elemental i za čitavu scenu, bez obzira čak i na podatak da se radilo o njihovom prvom albumu odsviranom potpuno uživo uz pratnju proširenog sastava, čime su preuzeli svjetski hip hop trend i kod nas? I bez obzira na to što je za vokalnu izvedbu na albumu Remi osvojila nagradu Zlatna Koogla 2005. godine, a album bio nominiran u nekoliko kategorija nagrade Porin?

Danas se to čini uobičajeno, ali ne zaboravimo da su tada bendovi poput Elementala bili nominirani u kategorija poput "najbolje klupske glazbe", bez primisli da su zapravo bili, ili barem postali, nova srednja struja u najjačim kategorijama poput pop i rock glazbe, ili albuma godine. Trećim albumom "Male stvari" Elemental tada su dali do znanja da im je zanimljivija opcija baviti se proširivanjem granica žanra nego zagovaranjem starih i ofucanih hip hop pravila iz prošlih sezona. Nakon što su na to već ukazali s odličnim prethodnim albumom "Tempo velegrada", s "Malim stvarima" napravili su još jedan veliki korak u istom pravcu.

Foto: Promo

Osim što su počeli superiorno funkcionirati kao organski hip hop bend s uzorima u postavama poput The Roots, "Male stvari" na sličan su način, nimalo inferiorno spram svjetskih prvaka, miješale podlogu hip hopa s R&B, soul, funk i reggae začinima. Zvučna slika albuma koji nije želio robovati konvencijama bila je rijedak primjer na domaćem tržištu i iskazala superioran iskorak na nove teritorije. Bez pogubnih usporedbi s uzorima, jer "Male stvari" bile su odličan album koji je artikulirano koristio sve mehanizme usporedive produkcije s američkog kontinenta. Od primjerene produkcije i razrađenih aranžmana, do stilske raznovrsnosti i sviračke i vokalne uvjerljivosti Mirele Priselac Remi, radilo se o ambicioznom radu koji je potvrdio da su Elemental postali ključna domaća plesna postava.

Još iz povijesti "Malih stvari"; "Hrabar potez bio je da se kao vodeći singl izabere pjesma s nepravilnim ritmom u kojoj Remi, tada jedini ženski MC na sceni, četiri minute bez prestanka repa o seksu. 'Romantika' je postala himna emancipacije, Shotovi stihovi 'Iz dana u dan' i danas vrijede kao i prije dva desetljeća i s njima se jednako poistovjećuje u Skoplju, Podgorici, Sarajevu, Beogradu i Ljubljani koliko i u Zagrebu, a 'Male stvari' dale su nam 'Sunce hvala ti što si izašlo za mene', mantru optimizma koju uvijek rado ponavljamo. Introspektivni, poetični, socijalno osviješteni i emotivni tekstovi koji su i tada kao i danas bili iznimka u hip hopu koji nerijetko slavi hedonizam izdržali su test vremena."

Rock i pop glazba, a pogotovo hip hop, kod nas su bili, i dijelom su još uvijek, "neprofitne udruge", opskurne kulturne rabote - što, naravno, nije željeno, jer profit je dobra stvar - ali su kasnije postali, i još uvijek postaju, srednja struja i općeprihvaćena pojava. Kao s novim valom nekada, tako je već dulje vrijeme sa žanrovima, poput hip hopa i bendovima Elementala. Nije slučajno da je upravo hip hop unazad dvadeset godina postao ono što je punk bio pred skoro pedeset.

Nešto se ipak mijenja na bolje, neke ranije "alternativne male stvari" postale su mainstream, srednja struja zanimljiva širem krugu publike, a veliku zaslugu za to kod nas su imali upravo Elemental. Jer su, kao i danas opće uspješni Let 3, bili prvaci provokativnije i radikalnije glazbe i ideja, i upravo je stoga važno da su s vremenom ušli u Dom sportova, na Šalatu i u veće dvorane, kao i Pips Chips & Videoclips ili Damir Urban koji su punili istu dvoranu tek u kasnijim razdobljima karijera.

Elemental su dugo na sceni i, kao i The Beat Fleet, postali su popularna srednja struja i uveli novi rječnik pop-glazbe na domaći teren. Svojevremeno je u kvizu "Potjera" pitanje bilo: "Tko na kraju svoje prve knjige zaključuje; 'bez pojave punka rock glazba ne bi postojala u osamdesetima', Darko Glavan, Dražen Vrdoljak ili Hrvoje Horvat?" Dakako, bio je to Glavan u knjizi "Punk" iz 1981., i upravo se ta njegova teza može koristiti i danas za bendove poput Elementala i žanrove poput hip hopa, bez kojih rock glazba (široko stilski shvaćena) danas ne bi postojala.

Ono što su punk i novi val bili krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih, hip hop postao je u devedesetima. Ne samo kod nas nego i u svijetu, jer radilo se o angažiranoj glazbi u kojoj su razlog za "lajanje" protiv nepravdi, kritika onoga što se događalo oko nas, dobre rime, velika energija i poneki sprej bili dovoljni za novu generaciju hrvatskih underground velikana, a svatko tko je imao što poručiti, mogao se pridružiti.

Dovoljan broj hitova iza Elementala govori da su prirodno preveli novi žanr na domaći teren i napravili ono što i pankeri krajem sedamdesetih; dali su novo ruho domaćoj glazbenoj sceni i sadržaje u pjesmama kojima su je imena poput Elementala i sličnih spasili od izumiranja. No, napravili su to u sasvim drugim vremenima dvijetisućitih, kad su okolnosti, tržište, pa i osiromašenje stanovništva toliko promijenile situaciju, da se čini kako danas uspješni glazbenici moraju misliti na puno više malih i velikih stvari od onih ranije.

Upravo je stoga bitno da su i ovi kasnije "zagrizli" ozbiljno, kao što je to bilo u doba novog vala, kada je "mlada inteligencija" brže ulazila u velike dvorane. Kad je 1997. objavljen prvi domaći hip hop CD "Blackout Project: Project Impossible" - na kojemu je trojac Remi - Shot - MistaHorn imao pjesme "One-O-One" i "Pasivna agresija" - malo tko mogao je predvidjeti što će se sve događati s domaćim hip hopom. Izrasla iz istoimene emisije Radija 101, ta kompilacija pokazala je da je radio bio logičan prvi "dom" novom žanru. Malo kasnije, The Beat Fleet, Edo Maajka i Elemental, s pratećim sastavima i svirkom uživo, pokazali su da se hip hop može pretvoriti u svima razumljiv žanr, te da mogu doseći najveće naklade i medijski utjecaj kod nas.

I Elemental su od 1998. bili među prvotimcima novog žanra koji je postao mjerilo nove poezije i potpuno drugačijeg sustava vrijednosti koji su unijeli u domaću glazbu. Nakon što su TBF, Edo Maajka i Elemental prenijeli hip hop u uspješnu srednju struju, čitava nova generacija, od crossovera ST!llnessa do Dječaka, Kiše metaka, pa na koncu Vojko V, Krankšvester, Nered i Stoka nastavili su dalje. Primjerice, 2018. godine oko 18.000 ljudi kod nas kupilo je ulaznice za koncerte domaćih repera u Zagrebu. Svega toga ne bi bilo bez Elementala i velikih stvari koje su napravili.

