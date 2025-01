U Sarajevu su sve oduševili svojim nastupom, a u popularnom showu završit će karijeru

Britanske klizačke legende Jayne Torvill (66) i Christopher Dean (65) objavili su da će ove godine završiti svoju nevjerojatnu zajedničku karijeru.

Njihova priča počela je još 1971. godine u Nottinghamu, kada su kao tinejdžeri počeli trenirati zajedno. "Od prvog dana znali smo da imamo posebnu kemiju na ledu," prisjeća se Dean. "Nikada nisam sumnjao da ćemo postići nešto veliko," dodaje Torvill.

Njihov nastup uz Ravelov Bolero 14. veljače 1984. u Sarajevu ostaje jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti olimpijskih igara. Osvojili su savršene ocjene 6.0 od svih 12 sudaca, što ih je učinilo prvim klizačkim parom koji je dobio maksimalne ocjene za umjetnički dojam. Nastup je u Velikoj Britaniji pratilo nevjerojatnih 24 milijuna gledatelja.

Nakon trijumfa u Sarajevu, Torvill i Dean nastavili su graditi uspješnu karijeru. Postali su profesionalni klizači 1984. godine, a deset godina kasnije vratili su se na Olimpijske igre gdje su osvojili broncu. Tijekom godina vodili su uspješne turneje diljem svijeta i postali zvijezde televizijskog showa Dancing On Ice.

"Ono što nas je održalo toliko dugo je strast prema klizanju i međusobno povjerenje," ističe Torvill. "Nikada nismo prestali učiti i razvijati se," dodaje Dean.

Par je najavio da će njihova posljednja izvedba biti na televizijskom showu Dancing On Ice 2025. godine, nakon čega slijedi oproštajna turneja "Torvill & Dean: Our Last Dance" od 12. travnja do 11. svibnja. "Naša tijela više ne dopuštaju da nastavimo s nastupima," priznao je Dean, "ali osjećamo da imamo još jednu turneju u sebi gdje možemo biti nostalgični."

Torvill planira svoju mirovinu provesti u Španjolskoj sa suprugom, dok Dean namjerava putovati kamperom po Velikoj Britaniji. "Vrijeme je za nove avanture," kaže Torvill. "Ali klizanje će uvijek biti dio nas," dodaje Dean. Iako prestaju s nastupima, nastavit će svoje sudjelovanje kao suci u showu Dancing On Ice.

Njihov utjecaj na klizački sport je nemjerljiv. "Kroz godine smo pokušavali inspirirati nove generacije," ističe Dean. "Najvažnije je ulagati u infrastrukturu i podržavati mlade klizače od rane dobi."

Britanski prvak Lewis Gibson izjavio je: "Torvill i Dean su postavili standarde kojima svi mi mlađi klizači težimo. Njihov utjecaj na sport je neprocjenjiv."

Iako odlaze sa scene kao izvođači, Torvill i Dean ostavljaju neizbrisiv trag u povijesti umjetničkog klizanja, a njihov legendarni Bolero zauvijek će ostati simbol savršenstva na ledu. "Zahvalni smo našim obožavateljima koji su nas pratili tijekom pola stoljeća," zaključuju zajedno. "Želimo se oprostiti dok još možemo pružiti vrhunske izvedbe."

