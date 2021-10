Njegova životna priča dirnula je sve: Htio si je oduzeti život, a onda je jedan susret sve promijenio

U sinoćnjoj emisiji Supertalenta na Novoj TV gledatelji su imali prilike vidjeti simpatičnog Nevina Augustinea iz Indije koji trenutno živi u Zagrebu. U Hrvatsku je doselio zbog supruge Marije koju je upoznao kada je posjetila izložbu u njegovu rodnom gradu na kojoj je on nastupao.

- Ja sam plesao na otvorenju izložbe i ona je došla plesati sa mnom. I znate što me prvo upitala jer sam imao šiltericu i mišiće? Pitala me jesam li iz New Jerseya. Odgovorio sam joj da sam lokalac, postali smo dobri prijatelji i zaljubio sam se u nju. Rekla mi je da će me povesti u Hrvatsku kako bismo imali bolji život - kazao je Nevin za Dnevnik.hr.

Pred kamerama su se prisjetili i jedne anegdote oko svojeg vjenčanja, a progovorili su i o izazovima s kojima se Nevin u Hrvatskoj suočava kao stranac.

"Na jutro našeg vjenčanja imao sam bradu dulju nego sad, a ona mi je rekla: 'Danas je naše vjenčanje Nevine, mogao bi obrijati bradu za mene''. Ako bi Isus Krist došao, što biste njemu rekli? Brate, ošišaj se i obrij bradu, pa onda dođi?. Ne sudite nikome, ja nisam Isus Krist, ali sam sin Isusa Krista", ispričao je Nevin. ''Ja mu govorim, tu smo u Hrvatskoj, daj malo skrati bradu. neće me ni čuti'', dodala je njegova supruga.

''Jesmo mi moderno društvo, ali čujem stvarno kada mu govore ružne riječi. Ne može doći do posla, mislim da Hrvatska i dalje nije otvorena toliko za strance, pogotovo za tamnopute strance. Došli smo iz Indije ovdje, ali nisam sigurna da je ovo bila dobra odluka'', zaključila je.

"Osjećate ritam i glazbu, ali više me zanima vaša priča, zašto imate Majku Terezu na ramenu?", pitala ga je Martina Tomčić.

''Ona je živjela za siromašne koji nemaju nikoga. Ja želim slijediti njezin primjer, najvažnije je dijeliti", kazao je, a zatim je ispričao svoju potresnu priču.

"Prije šest godina radio sam kao mornar na brodu i brod se sudario s drugim brodom. Tada sam ozlijedio glavu. Zbog ozljede mozga, ostao sam gotovo paraliziran. Oštetio mi se vid i nisam mogao govoriti. Izgubio sam posao i život kakav sam dotad imao. Jednog dana sam odlučio oduzeti si život. Otišao sam na plažu na vrh stijene i planirao skočiti. Odjednom se pojavio jedan čovjek i pitao me zašto plačem, a ja sam mu rekao da gleda svoja posla i ne ometa me. On mi se približio i zagrlio me. Pitao me imam li krov nad glavom, rekao sam 'da', zatim me pitao imam li što jesti kad sam gladan, pomislio sam kako su mi otac i brat ribari, imam najbolju ribu, a onda me pitao imam li nekoliko ljudi koji me vole. Sjetio sam se kako kad god plačem kod kuće, moji roditelji plaču sa mnom. Rekao sam mu da imam, a onda mi je rekao. 'Ti si najsretnija osoba na ovom svijetu'", kazao je Nevin koji se sa 17 godina počeo se školovati za pomorca, a s 18 godina dobio je prvi posao na brodu gdje je radio osam godina.

''Moj život je čudo. Nakon toga mi se sve promijenilo, pa tako i moj pogled na život. Odlazim u šumu i na plažu meditirati. Majka zemlja me izliječila", dodao je.

Nevin je s pozornice "Supertalenta" išetao s četiri "da" od žirija što mu je osiguralo daljnji prolazak u show.

