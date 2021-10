Lutkarska predstava u Supertalentu rasplakala čanove žirija: 'Ovo je bilo izvrsno'

U petoj epizodi Supertalenta predstavilo se jedanaest novih kandidata, a očaravajuću predstavu na pozornicu donijela je skupina Lightwavetheatre koja je specijalizirana za lutkarske predstave za odrasle. Na Supertalent došli su sa željom da publici pokažu nešto drugačije, a njihova je dirljiva i poučna predstava o djevojčici i psu oduševila žiri te rasplakala Maju i Martinu. „Ovo je bilo izvrsno. Dvije članice žirija su uplakane, što znači da ste bili uspješni!“, rekao je Janko za točku koja je osvojila četiri glasa za prolaz te dodao: „Ja sam glumac i radim u lutkarskom kazalištu, stoga znam koliko je teško oživjeti lutke, ali također znam da se ponekad više emocija može izazvati lutkom nego glumcem. Lutkarstvo je nešto čarobno“.

Jednoglasan prolaz dalje izborio je i 16-godišnji Jakov Jozinović koji je svojim glasom i stasom osvojio žiri otpjevavši pjesmu 'Bohemian Rhapsody' grupe Queen koju je posvetio svojoj majci. „Jakove! Ja ovo nisam očekivala uopće! Ne samo da ti lijepo pjevaš, nego na kakav način ti pjevaš! Koju ti tehniku imaš i još na kraju si nas emotivno uništio. I samo da nadodam – ti bi bio prava tinejdžerska zvijezda jer mi trebamo nekog za kim će djevojčice vrištati“, zaključila je Maja, a s njom se složila i Martina dodavši: „Mene sve fascinira vezano uz tebe, međutim možda bih zbilja najveći naglasak stavila na tvoju osobnost i karizmatičnost jer glas, da i nije tako dobar kakav jest, to se uvijek nekako doista da doraditi, ali ovo što nosiš sa sobom – odgoj, izgled, frizuru, a i općenito kako si došetao na ovu pozornicu – to se ne može naučiti“.

Svojim glasom istaknula se i 11-godišnja Tia Mikić koja je odmalena pratila Supertalent, a sada je došlo njezino vrijeme da stane pred žiri. Njezina emotivna izvedba pjesme 'Reflection' iz filma Mulan osvojila je i Bilmana koji je njezin talent metaforički usporedio s petrolejskom lampom. „Imaš određenu količinu goriva i možeš to podesiti da traje puno godina ili da jako svijetli i brzo prođe. Ja ti želim da jako svijetliš i da što duže traješ“, poručio je.

Umirovljena 75-godišnjakinja Mira Pišćetek na pozornicu Supertalenta došla je ispuniti neostvareni san iz mladosti, a njezin pjevački talent velikim su pljeskom podržali žiri i publika. Mira je izvedbu pjesme 'Život moj' posvetila svojoj majci koja je preminula, a pojavljivanjem na pozornici pružila je veliku inspiraciju i motivaciju koju je žiri nagradio s tri prolazna glasa. „Prvo ću vam dati kompliment da fantastično izgledate, a onda ću vam dati i drugi kompliment – fantastično pjevate“, zaključila je Martina.

Cirkuski performer Emilio Jose Alcantara Veliz, porijeklom iz Venezuele, žiriju je priuštio nezaboravan spoj zabave i napetosti izvevši opasne akrobacije dok mu se tlo na pozornici doslovno ljuljalo pod nogama. „Ostavili ste me bez riječi. Ovo je stvarno nevjerojatno. Maja bi rekla da niste normalni!“, poručio je Janko.

Pozitivnu energiju na pozornicu donio je Nevin Augustine, samouki plesač koji je svoj trenutak na pozornici iskoristio i da ispriča inspirativnu priču o tome kako je nakon teške ozlijede na poslu izgubio sve što je dotad imao, a nepoznati čovjek spasio ga je od toga da si oduzme život. „Sada sam sigurna da vaš supertalent nije ples, nego želja za preživljavanjem“, poručila je Martina Nevinu koji je od žirija dobio tri glasa za prolaz.

Članice Plesnog kuba Lana, koje su dosad već dvaput dogurale do polufinala Supertalenta, izvele su emotivnu koreografiju kojom su dirnule članove žirija. „Ovo je bilo tako emotivno i toliko lijepo“, zaključila je Maja koja se pridružila ostatku žirija dodijelivši im svoj glas za prolaz.

Evgeniia Dobrynina, profesionalna plesačica s diplomom Akademije kulture i umjetnosti, priznala je da njezin životni put nije bio lagan nakon što je ostala bez članova obitelji, ali usprkos tome, iz Rusije je došla s motivacijom da okrene novi list. Na pozornici je izvela zanimljiv plesni nastup u kojemu je kombinirala različite stilove, a od žirija je dobila pozitivne reakcije i četiri afirmativna glasa. „Trenutak u nastupu koji sam najviše osjetila i za njega se uhvatila bio je klasični balet. Kad vas gledam kako se smijete, vidim nešto iza tog osmjeha“, poručila joj je Martina.

U petoj epizodi bilo je i onih kandidata koji nisu dobili podršku žirija za prolaz u daljnje natjecanje. Student Fakulteta strojarstva i brodogradnje Dominik Šoštarko izveo je kultnu pjesmu 'Eye of the tiger' pojavivši se simbolično odjeven u kostim tigra. Iako je od žirija dobio četiri glasa NE, njegovu je izvedbu podržala Martina rekavši: „Na mene ostavljate dojam veseljaka i pozitivca, čovjeka koji je čak spreman sebe malo pretjerano izložiti u javnosti za nekakav svoj ideal i cilj. Ja to čak i pozdravljam. Ja recimo nemam tu hrabrost, da ne kažem ludost, tako da vam na tome čestitam jer nam je to u današnje doba potrebno“. Slična sudbina zadesila je i medicinskog tehničara Ahmeta Hirkića kojemu je glavni cilj prijave na Supertalent bila želja da osvoji što više djevojaka, no članove žirija nije uspio osvojiti. Prolazne glasove nije dobio ni performer Alen Lorencin koji je izjavio da je doktorirao mađioničarstvo kod Davida Coperfielda. Kao dio njegove točke, na pozornici mu se pridružio Janko, no nastup nije zadovoljio članove žirija.

