Njegova tvrtka je na rubu bankrota, brak je u rasulu, a doživio je i nezamislivu tragediju - gubitak sina

Uzbudljiv svijet trkaćih automobila i duboke drame donosi biografski film "Ferrari", renomiranog američkog filmskog redatelja Michaela Manna. Smještena u ljeto 1957. godine, radnja filma prati tvorca trkaćih automobila u profesionalnoj i osobnoj krizi: njegova tvrtka je na rubu bankrota, brak sa suprugom Laurom je u rasulu, a godinu dana ranije doživio je nezamislivu tragediju - gubitak sina Dina. No Enzo Ferrari ima viziju kako se izvući Ferrari iz ponora, a to je pobjeda na najprestižnijoj utrci u Italiji i jedne od najpoznatijih automobilskih utrka na svijetu, utrku "Tisuću milja" (tal. Mille Miglia)...

Kratki je to siže filma premijerno prikazanog u Veneciji u rujnu kada je prepuna dvorana u kazalištu Sala Grande obasula glavnog glumca, Adama Drivera, ovacijama koje su trajale šest minuta. Nakon završetka filma jedva je zadržao suze, a redatelj Mann mu je pomogao ustati. Cinik bi rekao kako je preventivno zaplakao zbog onoga što slijedi, a to su negativne kritike koje su preplavile društvenih mreže.

"Trebaju pothitno otpustiti onoga tko je odobrio talijanske naglaske Adama Drivera u filmu 'Ferrari'", "Vrlo je smiješno da se neki najbolji filmski redatelji odlučuju za Adama Drivera i kažu: 'Angažirat ćemo glumca čiji talijanski naglasak zvuči kao iz crtića'. Pretpostavljam da je Adam na neki način Al Pacino ove generacije - koji je dobivao uloge Kubanaca iz 80-ih", samo su neki od komentara nezadovoljnih fanova. A ni filmski kritičari nisu oduševljeni. Kritičar John Bleasdale s Britanskog filmskog instituta također se dotaknuo Driverove uloge. "Adam je premlad da glumi Ferrarija, a sam njegov izgled je neuvjerljiv kako i talijanski naglasak", napisao je.

Ovaj američki glumac, međutim, kritike prima na prilično specifičan način, pa je nedavno postao viralan zbog svog odgovora novinaru koji je pitao misli li da su scene sudara u filmu bile "naivne". "Odj**i, ne znam. Sljedeće pitanje", rekao je Driver novinaru tijekom sesije pitanja i odgovora. Ali to je on, omiljeni holivudski čudak, koji ne voli gledati svoje filmove. Točnije, ne voli gledati sebe u filmovima. Jednom je odšetao iz studija u kojemu je davao intervju. Zamolio je novinare da pred njim ne puste određeni isječak, oni su to napravili, on je napustio snimanje. Ne voli gledati TV, nema kabelsku, nema pretplate na druge streaming platforme.

Vrlo intezivan čovjek, napet, pomalo zastrašujuć, daleko od idealnog, onako klempav i s velikim nosom, što ga ne sprečava da se nađe na listi najsekseplinih glumaca današnjice, i svakom novom ulogom postane sve popularniji i omiljeniji, pa i jedan od najzaposlenijih ljudi u Hollywoodu. Dobitnik je brojnih priznanja, uključujući Volpi Cup na Venecijanskom filmskom festivalu za najboljeg glumca, uz nominacije za nagradu Tony i dvije nagrade Oscar, osvojene dvije filmske nagrade BAFTA, dvije nagrade Zlatni globus i četiri nagrade Primetime Emmy, dok je slavu među publikom svih generacija stekao ulogom u posljednja tri nastavka "Ratova zvijezda".

Adam Driver rođen je u San Diegu, u Kaliforniji, kao sin Nancy Wright i odvjetnika Joea Douglasa Drivera. Ima engleske, irske, škotske, njemačke i danske korijene. U dobi od sedam godina sa starijom sestrom i majkom preselio se, nakon razvoda roditelja, u majčin rodni grad Mishawaka u Indiani gdje je pohađao školu koju je završio 2001. godine. Kao tinejdžer verao se po odašiljačima i u srednjoj školi osnovao "Klub boraca", nakon što je 1999. pogledao istoimeni film Davida Finchera.

Nakon završene srednje škole jedno vrijeme radio je kao prodavač, nudeći proizvode za čišćenje po sistemu od vrata do vrata. Nakon srednje škole prijavio se na Juilliard School, međunarodno priznati konzervatorij scenskih umjetnosti u New Yorku, ali su ga odbili. To ga nije odvratilo od želje da glumi pa je odlučio potražiti sreću u Hollywoodu. Nakrcao je automobil svime što je posjedovao - od mini hladnjaka do mikrovalne - oprostio se od obitelji, prijatelja i tadašnje djevojke te krenuo na put. No nije prošlo bajno. Na putu prema glumačkoj meki pokvarilo mu se vozilo, a kad se konačno dokopao Kalifornije, više nije imao novca. U Hollywoodu je bio cijela dva dana, nakon čega se vratio kući, zajedno s hladnjakom. Opisao je to kao vrlo neugodno iskustvo.

Ubrzo zatim, dva mjeseca prije Adamova 18. rođendana, dogodio se napad 11. rujna 2001. koji ga je uzdrmao do temelja. Htio je učiniti nešto za svoju zemlju pa je tijekom rasprave s očuhom došao na ideju da se priključi marincima. To iskustvo gotovo ga je koštalo života. Tijekom vježbe s bijelim fosforom od sigurne smrti spasila ga je promjena vjetra koja je otpuhala bojni otrov od njega. Nakon dvije godine služenja u vojsci, vojnu karijeru okončao je zbog ozljede koju je zadobio prilikom brdskog bicikliranja.

Ubrzo nakon terorističkih napada 11. rujna pridružio se vojsci u kojoj je služio dvije godine i osam mjeseci. Vojnu karijeru okončao je zbog ozljede koju je zadobio prilikom brdskog bicikliranja. Otpušten je iz vojske s činom razvodnika, a u svojim brojnim intervjuima nerijetko je ponavljao da se u vojsci uči biti boljim čovjekom. Tvrdi da ni u jednom drugom aspektu života nije uspio pronaći toliko primjera samopožrtvovnosti i moralne hrabrosti. Duhovito je pojasnio da u ostatku života, u pravilu, nemamo toliko prilika biti sigurni u svoje prijatelje. A zbog njegove vojne spreme, godinama kasnije Tarantino će pričati da, kad bi snimao film o Johnu Rambu, naslovni lik bi igrao upravo Adam Driver.

Nakon vojske je godinu dana pohađao Sveučilište u Indianapolisu, a zatim se u drugom pokušaju naposljetku prebacio na Juilliard gdje je učio glumu. Prvu zapaženu ulogu ostvario je kao Adam Sackler u HBO-ovoj televizijskoj seriji "Girls" (2012. – 2017.) za koju je tri puta zaredom nominiran u kategoriji najboljeg sporednog glumca u humorističnoj seriji za prestižnu televizijsku nagradu Emmy. A ulogu koja ga je katapultirala u zvjezdanu orbitu zamalo je odbio. Priznao je da je ispočetka izbjegavao audicije za ovu seriju jer nije želio biti televizijski glumac, no kad je pročitao scenarij Lene Dunham, oduševio se. I dok se on nećkao, Dunham, scenaristica, redateljica i glumica u seriji, nije dvojila ni sekunde. Rekla je da ju je osvojio čim je ušao u prostoriju s motorističkom kacigom u ruci. Na kraju je glumio Lenina dečka, Adama Slackera, svih šest sezona u hvaljenoj seriji.

Glumački debi na Broadwayju ostvario je u predstavi "Mrs. Warren's Profession" iz 2010. godine. Godinu dana kasnije vratio se na Broadway u predstavi "Man and Boy", a svoju prvu filmsku ulogu ostvario je u biografskoj drami redatelja Clinta Eastwooda "J. Edgar".

A onda je otpočeo njegov nestvarni niz: nakon svog filmskog debija 2011., u samo osam godina surađivao je s braćom Coen, Spikeom Leejem, Jimom Jarmuschom, Stevenom Soderberghom, Stevenom Spielbergom, Terryjem Gilliamom, Barryjem Levinsonom i Martinom Scorseseom koji je Drivera nazvao "jednim od najboljih, ako ne i najboljim" glumcem svoje generacije.

Surađivali su na filmu, točnije, povijesnoj drami "Tišina", čija je radnja smještena u 17. stoljeće. Prati dva portugalska misionara oca Sebastiana Rodriguesa (kojeg glumi Andrew Garfield) i oca Francisca Garupea (Driver) koji krenu na opasnu avanturu diljem Japana kako bi pronašli svog izgubljenog mentora (Liam Neeson). Film je bio nominiran za Oscara za najbolju kinematografiju, a Scorsese ga je razvijao čak 25 godina. A kako Driver ne zazire ni od drastičnih transformacija, tako je za glavnu ulogu u spomenutom filmu iz 2016. smršavio čak 23 kilograma.

Iz produkcije odličnog Jordana Peelea izašla je drama "BlacKkKlansman"u kojoj je Driver također odigrao impresivnu ulogu. Ron Stallworth (John David Washington), prvi afričko-američki policajac u Colorado Springsu, u želji za dokazivanjem, infiltrira se u lokalni Ku Klux Klan, a sve uz pomoć svog židovskog kolege Filipa Zimmermana (Driver). Dvojac započinje tajni zadatak s ciljem da zaustave zloglasnu organizaciju i stanu na kraj pokretima mržnje. Upravo je u filmu Spikea Leeja glumac osvojio svoju prvu nominaciju za Oscara.

Povijesna drama "The Last Duel" još je jedan film u kojem je Driver surađivao s Ridleyjem Scottom, a temelji se na istoimenoj knjizi Erica Jagera i smješten je u srednjovjekovnu Francusku. Radnja prati Jeana de Carrougesa (Matt Damon), viteza koji pozove svog bivšeg prijatelja Jacquesa Le Grisa (Driver) na duel nakon što Jeanova supruga Marguerite optuži Jacquesa za silovanje. Iako film nije ostvario veliki profit u kinima, mnogi filmski kritičari slažu se da je izvrstan, a najveću su mu aduti upravo odlični glumci u glavnim ulogama.

Adam Driver je glumac koji sa svojim izborom filmskih projekata ne igra na sigurno, te ga se često može vidjeti u filmovima s neobičnim narativom i avangardnim pristupom, a takve prilike mu često pruži redatelj i bliski prijatelj Noah Baumbach s kojim je radio na pet filmova. Jedan od zapaženijih zajedničkih projekata svakako je film "Marriage Story", za koji je Driver dobio i nominaciju za Oscara za najbolju mušku ulogu. Uz Scarlett Johanson, prezentirao nam je priču o bolnom razvodu, dilemama i teškim okolnostima koje je krah njegovog braka sa suprugom povukao. Glumačka ekipa uključuje i Lauru Dern koja je nagrađena Oscarom za najbolju ulogu, Raya Liottu i Alana Aldu.

Još jedna odlična drama svakako je "Paterson", koju je Driver snimio u 2016. godini. U filmu Jima Jarmuscha glumi vozača autobusa i pjesnika koji svaki dan živi na isti način - budi se rano, vozi autobus, piše pjesme i pije pivo u obliženjem baru. Njegova supruga Laura podržava njegovo pjesništvo i već ga godinama nagovara da objavi svoju poeziju. Film je prepun referenci da Jarmuscheve prethodne filmove, kao i na kultne povijesne ličnosti, a mirnoćom i dirljivošću podsjeća na "Marriage Story".

Posljednjih godina dokazao se kao jedan od najzanimljivijih glumaca s iznimno širokim spektrom filmskih žanrova i projekata na kojima je radio (i još uvijek radi); od povijesnih drama, horora, znanstvene fantastike, romanse do surealnih komedija.

No, uloga koja ga je lansirala u zvijezde svakako je ona Kyloa Rena u "Ratovima zvijezda" iz 2015. godine. Driver je u najnovijim nastavcima poznate znanstvenofantastične franšize utjelovio Kyla Rena, sina princeze Leie i Hana Soloa. Ta ga je uloga približila široj publici, ali fanovi franšize najbolje ga pamte po jednoj tragičnoj sceni. Naime, u filmu "Ratovi zvijezda: Sila se budi" Kylo Ren je jedan od glavnih zlikovaca. Pred kraj filma favorit brojnih fanova, Han Solo, posljednji put ga moli da napusti Tamnu stranu, no Kylo Ren ga u tom trenutku ubije svojim svjetlosnim mačem. Adam Driver u nedavnom intervjuu otkriva da mu fanovi ne dopuštaju da zaboravi spomenutu poznatu scenu.

"Netko me podsjeti na tu scenu svaki dan", rekao je Driver. "Ne baš svaki dan, ali da. Prije su me češće podsjećali na tu scenu, a sada mi barem jednom mjesečno daju do znanja da sam ubio Hana Soloa."

Zvjezdani niz nastavio je filmom "Dinastija Gucci" iz 2021. koja tematizira raskol u obitelji Gucci primarno se fokusirajući na Maurizija Guccija i njegovu suprugu Patriziju. No, za razliku od Lady Gage koja ju je utjelovila, i koja se stvarno potrudila oko svog naglaska, učila razne talijanske dijalekte, a navodno je devet mjeseci tijekom pripreme za film neprekidno govorila kao Reggiani kako bi sasvim ušla u ulogu, njezin kolega Adam Driver koji glumi Maurizija dosta se mučio s tečnim izgovaranjem talijanskih riječi. Film je, prema mišljenju kritike, propao zbog prikrivenog feminizma, komercijalnog vonja i katastrofalnog naglaska, pa se čini da bi Driver u perspektivi u širom luku trebao zaobilaziti svaki projekt koji "miriši" na Italiju!

Kada je riječ o privatnom životu, njegova je supruga ujedno i njegova kolegica, glumica Joanne Tucker, koju je upoznao na setu HBO-ove serije "Girls". Vjenčali su se 22. lipnja 2013., žive povučeno, vršnjaci su, a nju je opisao kao curu iz velikoga grada koja je njemu, dečku iz malog mjesta u Indiani, objasnila što je gouda sir, kao i da ne bi trebao govoriti punih usta ni pljuvati po pločniku. Par je osnovao dobrotvornu ustanovu Arts in the Armed Forces kojom želi, potpuno besplatno, približiti kazalište vojnicima, veteranima, pomoćnom osoblju, kao i njihovim obiteljima. Prije osam godina postali su roditelji dječaka za kojeg javnost dugo nije ni znala da postoji, a do današnjeg dana nisu otkrili njegovo ime, a prije mjesec dana dobio je sestricu. Njihov tata Adam tek je natuknuo da uživa u svojoj najvažnijoj ulozi, onoj koju dijeli sa suprugom unutar njihove obitelji čiju privatnost pomno čuvaju.