Nives Celzijus u toplesu se zabavljala u bazenu, pratitelji u transu: 'Predobra si, goriš'

Nives Celzijus ne prestaje mamiti uzdahe svojih pratitelja na društvenim mrežama. Spisateljica, glumica i pjevačica ponovno je zagolicala maštu svojim obožavateljima objavivši fotografiju na kojoj pozira u toplesu. Nives se zabavljala u bazenu na terasi, a grudi je prekrila kolutom za plivanje. - Da vam pravo kažem uopće nije loše na ovim Šestinama - napisala je Celzijus uz fotografiju na kojoj su u prvom planu završile njezine bujne grudi.

'Predobra si. Goriš!', 'Ovo je loše za srce', 'Meni bi s tobom sve bilo dobro', samo su neki od komentara ispod fotografije.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Nives je nedavno otkrila i kako je u njezin život nakon razvoda konačno ušetao novi muškarac. – Bilo je nekih simpatija, čak i pokoji dejt, ali onda sam shvatila da to nije za mene. Mislim da sam trenutačno previše sebična za ostvarivanje takvog odnosa. Uživam u poslu, obitelji i prijateljima i čini se da ne želim da mi netko naruši uspostavljenu ravnotežu – rekla je Nives u jednom intervju. Ta situacija sada se promijenila i članica žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato" ima novu ljubav, ali ne otkriva mnogo detalja o svom odabraniku. – Nema se tu što puno reći, to je još sve toliko svježe i nevino da iskreno ne znam ni kako bih to nazvala. Možda simpatijom koja je uzvraćena.– rekla je Nives za Story. Dodala je kako joj je ova godina bila izrazito emotivna i puna ljubavi te ima uzbudljive poslovne projekte kojima se veseli. S bivšim suprugom, s kojim ima sina Leonea i kći Taishu, Nives je ostala u jako dobrim odnosima.