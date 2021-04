Nikolina Pišek o paklu kroz koji prolazi: 'Ja sam najviše zlostavljana Hrvatica!'

Bosanskohercegovački magazin Buka na svom YouTube kanalu objavio je video 'Hejt, SLOVEni, još ste živi?'. Video je sastavni dio Kampanje protiv govora mržnje, koju Buka realizira proteklih mjeseci, a u dva dana pogledan je više od 600 tisuća puta. Spot je napisao i režirao zagrebački režiser i pisac Predrag Ličina, a glavne likove igraju Severina, Hristina Popović i Goran Bogdan.

Tim povodom je voditeljica Nikolina Pišek za srpski magazin Objektiv kazala kako je i sama više puta bila na meti govora mržnje.

- Puno puta sam se našla na meti, ali od strane Hrvata, odnosno svojih sunarodnjaka. Naravno, nisu propitivali moju nacionalnu pripadnost, već onu koju su mi pripisali brakom. ‘Vrati se tamo odakle si došla, ku*vo četnička, četnikušo!', bili su samo neki od komentara, a sve su to epiteti kojima me ‘počaste’ moji vlastiti sunarodnjaci. Uz to, počev od 2008. godine, kada sam počela raditi na projektu ‘Operacija Trijumf’, pa sve do danas, sa sigurnošću mogu reći da sam najviše zlostavljana Hrvatica. Ali samo da napomenem, ovo se ne odnosi na sve Hrvate, već samo na vrlo specifičan, zatvoren i indoktriniran dio, kazala je Nikolina i dodala da se dugo pitala što nije u redu s njom, a onda je shvatila da je problem u njima.

- Ovo je nasilje još izraženije na društvenim mrežama i u virtualnom svijetu, gdje su sijači mržnje gotovo bez iznimke zaštićeni anonimnošću i avatarima na kojima se mogu pohvaliti nacionalnim ili vjerskim simbolima. Nikad ne uklanjam takve komentare, osim ako se govor mržnje ne uputi nekome osim meni, jer smatram da im ja ne mogu adekvatnije odgovoriti, tj. da njihov digitalni otisak najbolje govori o njima samima. Iskreno, ne želim im brisati bljuvotinu, jer bi trebale ostati kao primjer svemirske i nadrealne gluposti. Bilo je vrijeme da se pojavi ovakva kampanja! Sve pohvale za ovaj pothvat! - rekla je Nikolina.

VIDEO Kim Kardashian karijeru je započela kao organizatorica ormara, a prije nekoliko dana proglašena je - milijarderkom!