Nikad ne biste pogodili što supruga slavnog glumca jede svako jutro, odabirom je sve šokirala

Goran Bregović pomladio se 15 godina, navodno je poznato i koliko ga je koštala operacija

Facelifting je napravio u Istanbulu u jednoj privatnoj klinici. Koliko znam, to zadovoljstvo ga je koštalo 5.000 eura. U pitanju je vrhunski plastični kirurg, tako da sve izgleda potpuno prirodno. To više nije nikakav tabu, to rade i obični ljudi, a kamoli glazbenici svjetskog ranga, kakav je naš Brega - rekao je izvor za Kurir