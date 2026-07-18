FOTO Sijevaju obline! Nives Celzijus u oskudnom bikiniju pokazala bujnu guzu: 'Bomba atomska'

Domaća glumica, pjevačica i spisateljica Nives Celzijus odlučila je dodatno zapaliti i onako vruće srpanjske dane novom galerijom fotografija.
Domaća glumica, pjevačica i spisateljica Nives Celzijus odlučila je dodatno zapaliti i onako vruće srpanjske dane novom galerijom fotografija.
Foto: Instagram
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Na njima svestrana Nives pozira u minijaturnom bikiniju koji jedva obuzdava njezine bujne obline.
Na njima svestrana Nives pozira u minijaturnom bikiniju koji jedva obuzdava njezine bujne obline.
Foto: Instagram
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"Tako bestijalno", napisala je Nives u opisu objave na Instagramu, a fanovi ju obasipaju komplimentima.
"Tako bestijalno", napisala je Nives u opisu objave na Instagramu, a fanovi ju obasipaju komplimentima.
Foto: Instagram
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"Bomba atomska", "Apsolutno savršenstvo", "Super izgledate", samo su neki od komentara.
"Bomba atomska", "Apsolutno savršenstvo", "Super izgledate", samo su neki od komentara.
Foto: Instagram
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U nastavku pogledajte još atraktivnih izdanja Nives Celzijus.
U nastavku pogledajte još atraktivnih izdanja Nives Celzijus.
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram
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Foto: Screenshot
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