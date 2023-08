Nekoć perspektivna glumica, uz čije se ime dodavalo ‘bogata nasljednica’, danas s djecom živi u kamperu

U posljednje vrijeme sa svih strana čujemo priče o nepotizmu u Hollywoodu. Čini se da čim netko u tom svijetu rodi dijete, to biće već ima spremnu ulogu u nekom filmu, glazbenu karijeru u bendu koji se promovira tako da svira u epizodi neke serije za tinejdžere ili posebne štikle za hod po pisti na reviji za Louis Vuitton. Prezimena velikih hollywoodskih zvijezda otvaraju vrata, a njihove plaće dopuštaju da se njihovi potomci ne moraju, kao obični ljudi, truditi zaraditi koji cent za plaćanje računa na poslu od 9 do 5 ili u McDonald”su, već se mogu baviti kreativnim aktivnostima ili se “tražiti” među plemenima u Africi.

Bogato podrijetlo

Prijetili su mnogi da će svoju djecu razbaštiniti ili da će im dati samo neku simboličnu svotu kako ne bi bili razmaženi, ali samo rijetkima se to zapravo i dogodilo. Zato je zanimljivo vidjeti kako je jedna od tisuća takvih nasljednika sebi praktično uništila život.

Svijet posljednjih nekoliko tjedana obilaze fotografije glumice Tori Spelling koja sa sobom vuče petero djece, koja s njom žive u kamperu. Tori i njeni klinci dom su morali napustiti zbog plijesni, prvo su nekoliko dana živjeli u motelu u kojem je noćenje koštalo oko 90 eura. Kako Spelling nije mogla naći adekvatan smještaj, a onda se javno posvadila i s agentom za nekretnine, počela je živjeti u kamperu. Prizori glumice koja hoda po cesti u kućnom ogrtaču i papučama brenda Prada nakon kupanja u jednoj od javnih kupaonica u parku u kojem živi nikome nisu bili baš jasni. Naime, Tori definitivno nije siromašna. Rođena je u Los Angelesu te je kći književnice Candy Spelling i producenta Aarona Spellinga, zaslužnog za TV uspješnice kao što su “Dinastija”, “Charliejevi anđeli”, “Merlose Place”, “Sunset Beach”, “Beverly Hills 90210”, ali i “Charmed”. Sve te serije gledali smo i u Hrvatskoj te s nestrpljenjem očekivali svaku novu epizodu, a danas samo rijetki mogu sanjati o tome da rade na tako velikom broju megauspješnih projekata. U jednom od njih dao je šansu i svojoj kćeri da počne graditi karijeru glumice, pa je tako u seriji “Beverly Hills 90210” utjelovila Donnu Martin, jednu od važnijih uloga, što joj je uvelike pomoglo da postane poznata i krene graditi svoju karijeru u tom smjeru. Pa što se onda točno dogodilo s Tori i zašto danas nije megazvijezda?

Foto: profimedia

Nekoliko je tu faktora koje ćete zasigurno uspjeti prepoznati kroz priču, a možda je najvažnije za početak spomenuti da je trenutačno u procesu razvoda. S glumcem Deanom McDermottom u braku je bila od 2006. godine. Vezu su počeli kao preljubnici, a upoznali su se na setu Lifetimeova filma “Mind Over Murder”. Dean je tada 10 godina bio u braku s Mary Jo Eustace, s kojom je imao i sina Jacka, dok je Spelling još vezao brak za Charlieja Shaniana.

– Bila je to ljubav na prvi pogled, jako sam se zaljubila... Onda sam primijetila da na ruci ima vjenčani prsten. I – pa, da – i ja sam imala muža – pisala je Spelling 2009. u memoarima pod nazivom “sTORI Telling”. Otkrila je da su sljedeću noć proveli zajedno u hotelu.

– Sljedeće jutro, kada sam se probudila pokraj Deana, nisam se pokajala. Nešto doista nije bilo u redu s mojim brakom. Ne samo zato što sam spavala s ovim tipom – iako to definitivno nije bio pozitivan znak – već zato što mi nije bilo žao – iznijela je svoja razmišljanja tada Tori.

Tadašnjem suprugu rekla je da u njega nikada nije bila zaljubljena i da ga je vidjela samo kao prijatelja. – Rekla sam mu da nikada nisam bila zaljubljena u njega i da ga vidim samo kao prijatelja. Udala sam se za njega jer je bio dobar čovjek i brinuo se za mene. On to nije htio slušati. Govorio je da ne razumije kako je do toga došlo i da imamo savršenu vezu, a onda me pitao jesam li ga prevarila. Rekla sam da jesam.

Tori ​Spelling ​rekla je kako je Charlie znao da je riječ o Deanu i prije no što mu je ona to potvrdila.

Godine 2006. Dean i Tori razmijenili su bračne zavjete. Bila je to privatna ceremonija na Fidžiju. Samo dva mjeseca poslije njen otac Aaron preminuo je od komplikacija nakon moždanog udara. Imao je 83 godine.

Poslije njegove smrti mediji su počeli pisati da su Tori i njen brat Randy naslijedili samo 800.000 dolara. Aaron je navodno bio težak 500 milijuna dolara. Tada su počele i glasine o tome kako su ona i njena majka Candy zaratile. Mnogi smatraju da je to točno. Dok su priče o obiteljskoj drami punile medijske stupce, Spelling i McDermott zasnovali su obitelj i dobili prvog sina, Liama. Snimali su i reality o svom životu, koji je 2008. dobio i treću sezonu. Tada im se rodila kći Stella. Godinu dana poslije pogoršao se odnos Tori i njene majke Candy. Ona je u radijskom intervjuu okrivila svoju kćer i njenu vezu s McDermottom za očevu smrt. Poslije je Candy objasnila što je mislila, ali nije odustala od svog mišljenja da je na Aarona negativno utjecalo to što se njegova kći udaljila od obitelji.

Foto: profimedia

– Nisam to napravila zbog naslova u novinama. Pitali su me o kćeri i tome kako se odvojila od nas i nije razgovarala s ocem. Moj je suprug bio jako bolestan i prestao je jesti, pa čak i konzumirati tekućine. Svejedno, svakodnevno je zvao Tori i nikada nije prestao pitati je li ona njega nazvala. Svaki dan smo mu morali reći da nije.

Tori i Dean, s druge strane, već su se 2010. godine počeli boriti s glasinama prekidu. Potaknula ih je scena iz realityja u kojoj u se svađali.

– Samo želim starog Deana natrag. Tako mi nedostaješ – rekla je u jednoj epizodi. Fanovima su u zajedničkoj izjavi potvrdili da su posvećeni jedno drugom, a onda su i obnovili zavjete.

– Ovo je ponovno rođenje. Imali smo svoje uspone i padove, ali ništa od toga ne bismo mijenjali – rekla je tada Tori. Ubrzo je na svijet došla i njihova kći Hattie.

– Beba nije bila planirana, ali očito se to dogodilo s razlogom. Kad smo saznali da ćemo na svijet donijeti treće dijete, to nam je samo pojačalo vezu. U trenutku kada sam je rodila ponovno sam se zaljubila u Deana. Uslijedila je teška trudnoća s njihovim četvrtim djetetom. Tori je ponovno neočekivano ostala trudna, a dijagnosticirana joj je placenta previa ili nisko ležeća posteljica, zbog čega je cijelo vrijeme jako krvarila. Bila je riječ o teškom obliku pa je u bolnici provela četiri mjeseca, sve do rođenja sina Finna, njihova četvrtog djeteta.

– Bilo je nadrealno. Sjećam se da sam mislila kako ne mogu ostaviti troje djece bez majke. Zamišljala sam se kako držim zdravo dijete, a kada su mi ga stavili u ruke, bila sam sigurna da smo uspjeli i da imamo nenormalnu povezanost jer smo prošli kroz pakao i vratili se natrag.

Veza koja se činila čvrstom, nakon užasnog perioda za glumicu, počela je pucati. McDermott je prevario suprugu s tada 28-godišnjom Emily Goodhand dok su snimali seriju “Chopped Canada”.

– Rekao mi je da su on i Tori u braku bez seksa. Vjerovala sam mu – kazala je Goodhand za medije.

Tori se suočila s ovom istinom kako je najbolje znala. Snimila je dokumentarnu seriju za Lifetime pod nazivom “True Tori”.

– Nikad mu nije dosta seksa. Nikada neće biti zadovoljan samo sa mnom – plakala je Tori dok je Dean doživio slom pred kamerama.

– Mislio sam da je sve gotovo. Sve što je dobro u mom životu ​zas*** sam. Tori zaslužuje da umrem – rekao je Dean, a nakon toga završio je na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi.

Bez obzira na sve, ostali su zajedno, a Dean ju je treći put zaprosio u Parizu 2016. godine. No, nije ta vijest uznemirila njene obožavatelje, nego ona koja je došla nekoliko mjeseci poslije. Tori i Dean, koji su godinama prodavali sve detalje svog života snimajući realityje i dokumentarce koji su im bili najveći i vjerojatno jedini izvor ozbiljne zarade, nabili su dugove od gotovo 40.000 dolara na kreditnim karticama. Candy Spelling, koja je tada zagladila odnose s kćeri, navodno im je odlučila financijski pomoći. Novi šok za fanove bila je Torina nova trudnoća 2017. godine. Nakon rizične i teške četvrte trudnoće mnogi nisu mogli vjerovati da je odlučila ponovno imati dijete i možda proći istu kalvariju i strahove. No, Beau se rodio potpuno zdrav, a Tori je peto dijete prozvala ponovnim rođenjem njihova braka.

– Znamo kako drukčije postupiti sada – izjavila je i nastavila: – Toliko godina nismo znali ni uspjeli pronaći vremena za sebe jer smo odmah počeli raditi djecu.

Trabunjanje, rekli bi u narodu, jer samo godinu dana poslije policija je pozvana u dom ovog bračnog para. Iako nije potvrđeno da su se oni svađali, njihovi bliski prijatelji medijima su ispričali kako je Tori na rubu sloma i da su svi za nju jako zabrinuti. Istovremeno, McDermottova bivša supruga otkrila je kako Tori plaća alimentaciju za njegovo dijete.

Foto: profimedia

– Tori je odlučila to plaćati i ja sam prihvatila. Naš se odnos nakon toga popravio jer je ona preuzela odgovornost i to je bilo dobro – rekla je Mary Jo Eustace. Problem je nastao nakon što Tori Spelling nekoliko mjeseci nije uplaćivala novac na račun. Rekla je kako je imala migrenu.

– Bila sam konsternirana i ne mogu sada to ponovno prolaziti, ali jednostavno nisam bila dobro – ponovila je Mary Jo riječi koje je čula od Tori kada ju je pitala zašto ništa nije uplaćeno mjesecima.

Situacija s brakom prividno se stabilizirala. Tori i Dean 2018. godine bili su sretni. Radili su na sebi. Ništa ih nije moglo poljuljati.

– Jedno drugome smo stijena. Na svemu radimo zajedno. Mislim da ti život ne može dati više no što možeš podnijeti – kazala je glumica, koja je u međuvremenu postala vrlo aktivna na društvenim mrežama. Aktivna toliko da su neki pomislili da je postala ovisna jer bilježila je svaki trenutak iz svog života na Instagramu, a brzo je postala meta trolova. Suprug joj je u tom periodu bio najveća podrška, a o njoj je imao samo riječi hvale.

– Mislio sam da Tori želi pobjeći od mene i potpuno bih je razumio, ali ona je rekla da ne može isključiti svoju ljubav koju osjeća prema meni i da me voli. Uslijedila je njihova 14. godišnjica braka. Fanovi su to doznali na Instagramu, gdje je Spelling pisala kako je McDermott njen partner u zločinu i najbolji prijatelj te divan otac.

– Obećavam ti da sam i dalje zabavna, samo što je život katkad pun stresa, ali uza sve to imamo jedno drugo – napisala je među ostalim. Samo godinu dana poslije snimljena je bez vjenčanog prstena na ruci.

– U mom krevetu spavaju moja djeca i pas, a suprug je u posebnoj sobi. Za medije su neke anonimne bliske osobe otkrile kako veliki problemi traju već dulje vrijeme.

Koban razvod

– Sve vam je jasno kada spominje odvojene krevete. Ona to ne bi učinila da se nešto stvarno ne događa. Zna da njena djeca vide sve što objavi na društvenim mrežama, pa to što spominje ove stvari može značiti da je kraj blizu. Tori je, s druge strane, odbijala potvrditi da se nešto događa i da je kraj blizu te su privid sretne obitelji držali sve do ove godine. Vijest o razvodu došla je ovaj put od Deana.

– S velikom tugom i teška srca osjećam da smo nakon 18 godina provedenih zajedno i petero nevjerojatne djece Tori i ja odlučili krenuti svatko svojim putem i započeti novo vlastito putovanje. Nastavit ćemo raditi zajedno kao roditelji puni ljubavi te voditi i voljeti našu djecu kroz ovo teško vrijeme. Molimo vas da svi poštujete našu privatnost dok izdvajamo ovo vrijeme da svoju obitelj okružimo ljubavlju. Hvala svima na podršci i ljubaznosti – riječi su koje je McDermott objavio na društvenim mrežama prije dva mjeseca, no koje je naknadno obrisao. Od tada glumica luta ulicama Los Angelesa s djecom pod rukom. Navodno zato što su se svi otrovali zbog plijesni u njihovom domu. Ona nikada nije potvrdila da se razvodi, ali Deana nema na fotografijama s njima i ne živi u kamperu u koji se s djecom uselila Tori. Krah braka prouzročili su financijski problemi, ali upravo je to nešto što njenim obožavateljima, ali i promatračima sa strane nije jasno. Tori je kao mala živjela u vili vrijednoj 165 milijuna dolara. Medijski interes za nju nikada nije prestao i fotografi je slijede u stopu. Telefonski imenik joj je pun poznatih imena, a s nekima od njih je i odrastala – jer rođena je u Los Angelesu.

No, bez obzira na to što na IMDb-u ima golem popis projekata na kojima je radila, nitko je ne doživljava kao glumicu. Nakon serije “Beverly Hills” nije uspjela naći svoje mjesto ni na setu ni na pozornici, a sa svim manjim ulogama – zbog kojih su neki glumci i danas cijenjeni (primjerice, Stanley Tucci, J. K. Simmons ili Philip Seymour Hoffman, čije ime mnogi nisu znali, ali kad je osvanula njegova osmrtnica u novinama, svi su znali nabrojiti točan broj uloga u kojima su ga gledali) – nije postala više od prosjeka. Njeno ime danas se veže uz skandale, uz naslove u medijima o tome kako se promijenila od dana kada je glumila Donnu i da je pretjerala s estetskim korekcijama te uz reality TV. Jednom perspektivna mlada žena, uz čije se ime dodavalo “bogata nasljednica” i “nepo baby”, danas živi u kamperu. Zbog toga su krenule teorije o tome kako sve to radi da ne bi morala isplatiti Deana te da očekuje da će nakon majčine smrti ipak dobiti nekakav financijski poticaj. Neki kažu i da je ovo priprema za novi reality, ponovno kako bi si podebljala novčanik. Kada su njenu majku pitali zašto Tori tako živi, Candy je rekla da ne zna i da joj je ponudila pomoć, ali da ju je kći odbila. Spominju se tu i Pradine cipele u kojima je Tori viđena kao razlog zašto je danas u takvoj situaciji, no nitko ne zna što se stvarno događa u glavi ove majke petero djece koja dopušta da cijeli svijet gleda kako odrastaju u lošim uvjetima. Nema sumnje da ćemo uskoro doznati je li sve ovo bio neki planirani pothvat ili se Tori ipak na kraju potpuno izgubila.

