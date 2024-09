Neki su se već zaljubili, a neki još procjenjuju situaciju: 'Ako si igrač, onda ćemo se bome dobro igrati!'

Nastavljaju se prvi spojevi u showu "Ljubav je na selu", a na redu je Ivo iz Pule, kojemu je za oko odmah zapela Milena pa je samo mogao reći: „Wow!“ „Djeluje mi skromno i dobronamjerno“, bila je zadovoljna i Milena koju je farmer podsjetio na Velog Jožu. „Ivo mi je bio nekako ljepši na slici nego sad“, kazala je Magda, dodavši da je njegova dodatna vrijednost svakako polje lavande koje ima, kao i to što živi na moru. Simpatični Ivo ispitao je svoje dame sve što ga je zanimalo, od hobija, do osobina i profesije, a zaključio je da su pričljive i vatrene te obećao da će ih voditi na kampiranje.

„Bilo je kemije, a vidjet ćemo dalje“, priznao je farmer dok se rastajao s Milenom, poručivši da je svakako vidi na svom imanju. Sljedeći je svoje mjesto zauzeo najstariji farmer Zlatko, kojemu na spoj dolazi najveći broj kandidatkinja, njih čak osam! „Tražim partnericu za zajednički život, ljubavnicu i da žena donekle izgleda, da je uredna, da se lijepo obuče“, priznao je. Zlatko je svaku damu prvo detaljno procijenio, a pokazao se jako zahtjevnim, no nisu zaostajale ni njegove dame. „Nije loš u tijelu, ima dugačke noge, fine cipele. špičoke crne“, smatrala je Ljubica. „Malo možda fizički nije baš, malo je pretjerao u težini, ali dobro, sve u svemu – ugodan je!“ smatrala je i Tatjana. Neke dame ponosno su poručile da znaju raditi poljoprivredne poslove, no farmer je bio i više nego sumnjičav: „Nisam siguran da bih puno profitirao!“ Ranka je mislila da je na dobrom tragu i da ga je uspjela donekle zavesti, no i za nju je farmer imao velike zamjerke: „Nije mi se svidjela, cinična je, iz nje ne izvire ništa pozitivno“.

Darko je nestrpljivo čekao svoje dame, a prva je u svom stilu ušla Nikita u plavoj toaleti. „Došla je prenapadno“, odmah je zaključio farmer, a i Nikita je našla manu: „Pružio mi je ruku kao da smo susjedi“. Nikita je farmeru postavila nekoliko škakljivih pitanja, a on je priznao da mu nije najugodnije sjediti u njezinu društvu. Gabrijela je bila očarana: „Za tebe su birali najbolje od najboljeg, a tu sam spala i ja“. I farmer je bio zadovoljan.

Azru je privukla Darkova emotivnost, no on na prvu nije bio oduševljen njome. Pitala ga je i kakav je život u Nizozemskoj, gdje radi, te kakva je zarada, što ga je jako pogodilo; „To znači da ona nije došla radi ljubavi, nego radi svog interesa. Ona ide doma.“ „S moje strane javila se kemija, fizički mi se jako sviđa, to je taj prvi dojam“, komentirala je i Brankica, koja je obećala da će ga naučiti plesati.„Prihvaćam! Nema se što reći, zadovoljan sam. Za sada, to je to. U njezinom društvu mi je jako lijepo, nešto se okrenulo“, kazao je farmer. Slijedio je farmer Ivica, koji je smireno čekao dame i svojim riječima im pomagao da suzbiju početnu tremu.

„Kad sam vidjela one tvoje slatke zečiće, rekla sam – to je to! Iskreno, dugo sam sama i fali mi ljubavi, nekoga s kim mogu razgovarati. Sad sam baš na granici da stojim i čekam da mi netko da ruku i kaže, tu sam“, emotivna je pred farmerom bila Tamara koja je i zasuzila te otkrila da ima i sina od 20 godina koji uskoro odlazi od kuće i volio bi da njegova mama nađe nekoga.

„Nažalost, morat ću je razočarati. Ja joj to neću moći pružiti. Njezine godine su mi najveći problem“, priznao je farmer. I Petra je priznala da je samohrana majka, a mladi je farmer kazao da voli djecu i u budućnosti bi i sam volio proširiti obitelj. Farmeru je Petra ostavila dobar dojam, a svidjelo mu se što je vedra, vesela i voli se šaliti. „Mislim da je ostao bez teksta kad me onako vidio jer vjerojatno nije naviknuo u svom selu na tako dotjerane djevojke“, odmah je komentirala Ivana iz Sarajeva koja je došla u zavodljivoj crvenoj kombinaciji. Zaintrigirala su je farmerova prošla ljubavna iskustva pa je kazala kako ne zna cijeni li sada više žene ili je na oprezu: „Ako si igrač, onda ćemo se bome dobro igrati, a ako si stvarno osjećajan, onda ćemo se i dobro provesti“.

„On je meni zgodan“, poručila je i Amra koja ja zapjevala 'Moj golube'. Farmer Toni stigao je posljednji, a tremu nije mogao sakriti: „Hoće li me strefiti srce sad?!“ Najviše nade, priznao je, polagao je u Antonelu, no kad ju je vidio, nije mu izgledala kao na slici koju mu je poslala. Anđela mu se činila dragom i simpatičnom, no razlika od 9 godina između njih malo mu se činila velikom. „I ja volim nogomet, igram nogomet, čak sam malo i trenirala“, kazala mu je, a on je zabilježio plusić kraj njezinog imena. „Malo sam se zaljubila“, zaključila je Anđela.

Ostalo je još da Toni upozna Valentinu, koja je imala veliku tremu. Valentina mu je otkrila kako se iz Pule ne bi selila jer voli more, što mu je malo zasmetalo. „Mora me nešto fizički privući, on ima nešto fizički... Nije loš! Ali kad upoznam muškarca, bitno mi je samo da je normalan, da je dobar prema meni“, poručila je, „Ako je muškarac taj koji je muškarac i koji pruži ženi sve što treba, onda žena nema potrebe biti ta jača strana, nego će biti nježnija. Onda će ona zadovoljiti muškarca i pružiti mu sve što njemu treba“.

„Zgodna je cura, ali meni je to malo previše napudrano. Ja volim prirodnije“, poručio je. A nakon spojeva, stiglo je i vrijeme za tako željno iščekivani prvi tulum sezone, gdje će se svi konačno zajedno družiti. Milena je odmah privela Ivu na ispitivanje te mu spočitnula što se druži i s ostalim damama, ali i farmerima, a ona je očekivala da će se posvetiti samo svojim kandidatkinjama. Zlatkove dame zamjerile su mu što nije plesao s njima. Ilija je najviše vremena provodio s Ružom, a Darko se nije odvajao od Brankice... Što će još donijeti prvi tulum, a što jutro nakon pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', u nedjelju od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.