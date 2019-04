Nekad se skidala u 'Golim vijestima', a evo kako danas izgleda i što radi

Da mi nebo dva zivota da bilo bi mi malo vremena da ti kazem koliko volim ja jer moja je ljubav najveca Ljubav koja nema kraj 💏❤❤❤❤ #myman #mylove #mysoul #myeverything #beogradnocu #beograd

A post shared by Gianna Apostolski (@giannaapostolski) on Jan 7, 2019 at 1:57pm PST