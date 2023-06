Nekad najuspješnija hrvatska manekenka Jasmina Hdagha rodila sina, otkrila i njegovo ime

Hrvatska manekenka libijskih korijena Jasmina Hdgha (39) u ožujku 2021. godine rodila je svoje prvo dijete, djevojčicu Sedonu Ann koju je dobila s partnerom Jamesom Kaufmanom, a sada su dobili i drugo dijete. Jasmina je u nedjelju 11. lipnja rodila sina kojemu je nadjenula ime Elliott James.

Sretnom viješću se pohvalila i pratiteljima na Instagramu, a objavu možete pogledati OVDJE.

"Trudnoća je poput vječnog iščekivanja, ali jednom kad je vaše dijete ovdje, to postaje život vječne ljubavi. Baš kad sam se pitala kad će se pojaviti, rekao je 'što kažete da sada dođem'. U nedjelju 11. lipnja 2023. stigao nam je gospodin Elliott James", napisala je Jasmina na Instagramu.

Inače, bivša manekenka progovorila je za RTL Exkluziv šest mjeseci od rođenja svog prvog djeteta i podijelila je svoja iskustva majčinstva.

- Nekako mi se činilo da je puno jednostavnije nego što sam mislila da će biti. Ne znam, možda mi je to majčinstvo leglo ili kako, ali, ne znam, mislila sam da će biti puno teže - rekla je Jasmina u razgovoru za RTL Exkluziv. Već godinama živi u Santa Monici gdje radi kao instruktorica joge, a poslu se vratila nakon dva mjeseca od poroda i tada je na nekoliko sati brigu o malenoj preuzimao njezin partner i otac male Sedona Ann James Kaufman. Jasmina kaže da se James još nije u potpunosti oslobodio straha kako će napraviti nešto pogrešno kada beba plače pa je u takvim situacijama brzo prepušta mami, ali dodaje kako je sve bolji u ulozi tate. Kada je malena imala dva mjeseca liječnici su otkrili tvorbu iznad njezinog oka koja se zove hemangiom. Ne radi se o ničem ozbiljnom ali malena mora uzimati lijek kako tvorba ne bi narasla.

- I dalje imam taj nekakav nemir u vezi tog lijeka, ujutro i navečer, kad joj moram dati lijek nekako stegne u srcu, jer, meni intuicija govori da prestanem, a opet me strah da nemam dovoljno znanja, da joj prestanem to davati. Što ako joj stvarno prebrzo naraste to, a opet gledam rizik uzimanja lijeka na srce i ostale organe, jer ona je tako mala... Nekako sam se sad s tim pomirila, krenem cmizdriti, ali ok smo obje, zdrave smo - ispričala je Jasmina u emisiji.

