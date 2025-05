Neda Ukraden ogorčena: Ne mogu vjerovati da mi to rade, to je za tužbu

Neda Ukraden nedavno je u svečanoj atmosferi Narodnog pozorišta u Beogradu primila prestižnu nagradu Zlatni beočug, koja se dodjeljuje za dugogodišnji doprinos kulturi i umjetnosti glavnog grada Srbije. Tom prigodom pjevačica nije skrivala emocije, istaknuvši kako joj ova nagrada ima posebnu težinu jer dolazi upravo iz grada u kojem je odrasla i stvarala. “Velika je ovo čast, ali i odgovornost”, poručila je Ukraden. No, iako slavi veliki profesionalni uspjeh, pjevačica je nedavno otkrila kako se suočava s ozbiljnim problemima u glazbenoj industriji. U razgovoru za 24 sata, Neda je iznijela zabrinutost zbog neovlaštenih prepjeva njezinih pjesama koje izvode mlađe kolegice.

“Ne bih sad otkrivala imena, ali šokirala sam se kad je jedna od njih čak koristila moje ime u najavi izvođenja pjesme koju sam ja platila, proslavila i dala joj svoj autorski pečat”, izjavila je. Iako po struci pravnica, Ukraden priznaje kako se dugo nije bavila pravom te će sada morati detaljnije sagledati pravne aspekte ovog problema. “Smatram da je to za tužbu. Nitko od tih kolegica me nije kontaktirao, a ako ja budem kontaktirala njih, to će biti preko odvjetnika”, poručila je odlučno.

Unatoč izazovima, Neda nastavlja graditi glazbenu ostavštinu. Trenutno boravi u Londonu, gdje u suradnji s lokalnom Filharmonijom priprema svečanu izvedbu jedne od svojih najpoznatijih pjesama — “Zora je”. Ova obljetnička verzija izvest će se u legendarnom studiju Abbey Road, pod ravnanjem uglednog dirigenta Stevea Sidwella, poznatog po suradnjama s Robbiejem Williamsom i Amy Winehouse. Pjesma “Zora je”, kako sama kaže, “nadživjela je vrijeme i granice”, a novu izvedbu publika će imati priliku čuti i uživo 25. listopada na koncertu u zagrebačkoj Areni, gdje će biti kruna proslave njezine dugovječne karijere.

