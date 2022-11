Kralj Charles zapošljava: Palača objavila oglas za posao, traže se predani ljudi koji vole biljke, poznata je i plaća

Kralj Charles III. u potrazi je za novim zaposlenicima. Naime, palača je objavila oglas oglas za upravitelja vrtova u Buckinghamskoj palači koji će imati plaću od 40.000 funti odnosno oko 350.000 kuna godišnje.

Poznato je kako je Charles veliki ljubitelj prirode, vrtlarenja, ekologije i ladanjskog života, a zanimljivo je kako voli razgovarati s biljkama iako su brojni smatrali da je riječ o traču kojim ga se htjelo prikazati kao ''engleskog gospodina''.

-Zastanem i razgovaram s njima, doista. Vrlo je važno pričati s biljkama i one reagiraju- rekao je svojedobno kralj. Kako stoji u oglasu, traže osobu koja strastveno voli biljke, a tjedno se radi 39 sati.

Foto: WAAA/ZDS The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall tour 'Humble by Nature' on the annual summer visit to WalesThe Prince of Wales and The Duchess of Cornwall tour 'Humble by Nature', a working organic farm run by broadcaster Kate Humble at Upper Meend Farm, Penallt, Nr Monmouth"n"nFeaturing: Prince Charles"nWhere: Manchester, United Kingdom"nWhen: 09 Jul 2015"nCredit: WENN.comWAAA/ZDS/WENN/PIXSELL -Kao upravitelj vrtova, bit ćete odgovorni za održavanje i prezentaciju vrtova Buckinghamske palače prema iznimnim standardima. Bit ćete ponosni gledajući tisuće ljudi kako uživaju u njima na vrtnim zabavama- stoji na web stranici palače.

U opisu posla je održavanje travnjaka i brigu o živici i cvijeću, te posebno ružama, a naglašeno je kako će biti iznimno važni u budućnosti oblikovanja kraljevskih vrtova. - S predanošću hortikulturi, bit ćete usredotočeni na realizaciju naših projekata za očuvanje i poboljšanje bogate bioraznolikosti naših vrtova. Ako ste strastveni prema biljkama kao i prema ljudima, ova će vas uloga nadahnuti za postizanje uspjeha- navode.

Otvorene su pozicije u za dvorac Windsor gdje traže glavnog vrtlara i šefa radnika. Za ovu poziciju plaće je nešto manja, 38.000 funti odnosno 33.000 kuna godišnje.

-Kao upravitelj vrtova, bit ćete odgovorni za održavanje i prezentaciju vrtova i terena dvorca Windsor te upravljanje funkcionalnim rasadnikom- stoji u oglasu. Također, ovaj posao uključuje i brigu o povijesnom vrtu Moat i posebnoj zbirci kućnih i vrtnih biljaka s cijelog imanja, ali i komercijalnu proizvodnju sadnica i sjemena s kraljevskim pečatom koji se mogu kupiti u tamošnjoj trgovini.



VIDEO Nicki Minaj ponovno u kostimu domaćeg dizajnera, pokazala i stražnjicu: 'Pobijedila je na Noći vještica'