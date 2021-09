Ne viđamo je često u ovakvom izdanju! Ella izvela "baku" na koktele u upečatljivoj kombinaciji

Blogerica i influencerica Ella Dvornik (30) na Instagramu se pohvalila fotografijama u upečatljivom modnom kombinacijom. Ella često eksperimentira s modom, a ovoga puta pratitelje je oduševila zeleno- ljubičastom kombinacijom. Odabrala je haljinu i cipele u istoj nijansi zeleni, a kombinaciju je upotpunila upečatljivim remenom i sunčanim naočalama.

-Baka je održala obećanje i došla je u Istru. Vrijeme je da izvedem outfit na koktel - napisala je Ella uz fotografije za koje je dobila preko 15 tisuća lajkova i brojne komplimente.

"Prezgodna ženo", "Genijalno", "Rasturaš, super si", "Bome hrabro", "Famozna si ženo", "Najljepša", pisali su joj pratitelji

Podsjetimo, Ella je nedavno život u rodnom Zagrebu zamijenila onim u bajkovitoj Istri. Sa suprugom Charlesom te kćerima Balie Dee i Lumi Wren odlučila je nastaviti život u mirnijoj sredini, a kako se snašla u novoj okolini te je li požalila zbog odlaska iz Zagreba, pratiteljima je nedavno otkrila i na Facebooku.

"Neki dan došla sam u Zagreb poslovno, i kaže mi suradnica iz Zagreba: 'Kak ti je sad u Istri? Nakon Zagreba? Baš si mislim kak si hrabra što si se odselila u tak malo mjesto. Jel te bilo strah, jel ti fali nešto?'”, započela je Ella svoju objavu. "I u tom trenu mi je prošlo sve kroz glavu. 5 godina smo tražili kuću, od Kvarnera do kraja Istre. I nikad me nije bilo strah, do onog trena kad smo se trebali odseliti. Sve mi je prošlo kroz glavu, dal će mi falit prijatelji, ubrzani način života, noćni život, opcije, mogućnosti. I kad me to pitala, shvatila sam da su moji strahovi bili bez pokrića", dodala je Ella pa nastavila: "Živim u malom mjestu s nešto više od 1000 stanovnika. Plaćam kredit manje nego najam u Zagrebu, imam svoj vrt, svoj mir, a susjedi su za poželjet. Bezbroj ljudi mi je poželjelo dobrodošlicu, nitko me ne gleda, ne odmjerava i ne osuđuje, svi prilaze sa smiješkom, ljubazni su, topli. I u ovom kratkom vremenu sam već upoznala hrpu super ljudi. Mjesta za izlazak je beskonačno, restorana, kafića... aerodroma više nego što mogu poželjet. Pljunem na Italiju s prozora. Pjevaju mi ptice, cvrči, kristalno čisto nebo, vidim zvijezde, ima svakakvih kukaca, al čak mi ni oni ne smetaju. Djeca ne da uživaju, nego žive život kakav im nisam mogla ni zamislit. Ovdje vlada čisti hedonizam, čisto uživanje u postojanju, u življenju. Svako buđenje je nova avantura, i svaki san poseban užitak", istaknula je blogerica.