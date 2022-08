Nataša Janjić (40) objavila fotku s odmora i pokazala fantastičnu figuru: 'Na brodu veličine moje vikendice'

Glumica Nataša Janjić Medančić (40) trenutačno je na godišnjem odmoru. Da uživa potvrdila je serijom fotografija koju je objavila. Naime, Janjić je na Instagramu podijelila seriju fotografija na kojima je u narančastom bikiniju. Mnogi pratitelji primijetili su, između ostalog, i njenu odlučnu figuru.

"Šešir glavu čuva (ovaj i dvije-tri ako se zagrlimo), ali ja ga koristim strateški. Divan dan na brodu naših prijatelja veličine moje vikendice" stoji u objavi lijepe glumice.

Fotke je lajkalo više od 1000 ljudi, a u komentarima su joj se javile kolegice Bojana Gregorić Vejzović, koja joj je ostavila emotikon smajlića sa srcima u očima, te Marijana Mikulić koja je napisala 'Jaooo' i dodala emotikone vatre. Osim njih javila joj se i voditeljica Marijana Batinić koja je komentirala emotikon vatre.

Inače, glumica na društvenim mrežama često dijeli anegdote iz svakodnevnog života, a sada je progovorila o njihovom odnosu i odgoju te otkrila kako ''trenutno ima posla s Tomom i Jerryjem''. Kako kaže, ne smije ih ni minute ostaviti same, a minute mira događaju se tek kada se slučajno zajedno okupiraju zajedničkom igrom. Kada je riječ o odgoju između dječaka i djevojčica, glumica smatra kako postoji razlika samo u različitim karakterima, a kako kaže, ona i suprug Nenad Medančić trude se odgajati ih jednako.

Velika pomoć su joj i roditelji koji su ne nedavno preselili u Zagreb kako bi bili što bliže unucima, a Nataša priznaje kako im njihova pomoć uistinu puno znači. Također, imaju sreće što i suprugovi roditelji rado uskaču i provode vrijeme s unucima te dodaje kako može zamisliti idealnu sliku, a to je da svi žive u istoj ulici. Onda bi možda imala i troje djece.

- Evo me kod mojih roditelja koji su u svojoj 70. godini preselili iz Splita u Zagreb, u skromni podstanarski stan kako bi mi bili na usluzi oko čuvanja djece, psa, olakšali mom suprugu i meni usklađivanje obaveza i posao, družili se sa svojim unucima. Na tome sam im neizmjerno zahvalna, kao što sam zahvalna za sve korake u mom životu za koje su odigrali važne uloge potpore i podrške, od financijske do one moralne, vjerovali i podržavali me da bih danas bila tu gdje jesam - napisala je glumica na društvenim mrežama.

