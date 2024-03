Natalie Balmix o trogodišnjem sinu: 'Voli slušati snimke mojih nastupa i moje pjesme, neke su mu i uspavanke'

Glazbenica Natalie Balmix ove se godine predstavila s pjesmom "Dijamanti" na Dori, a toj joj je bilo i prvo predstavljanje pred hrvatskom publikom. Nakon cijelog spektakla otkrila nam je kako se osjeća i što planira dalje.

- Iskustvo mi je bilo predivno. Upoznala sam puno ljudi koji su mi uljepšali zadnja dva mjeseca. Kada sam birala tim ljudi koji će biti uključeni u projekt, svima sam dala slobodne ruke i dopustila da naprave svoj posao kako najbolje znaju. Mislim da je to pridonijelo vrlo pozitivnoj energiji koja nije prestala do kraja Dore. Ako ikada opet budem išla na Doru, imat ću isti tim ljudi za sve - rekla je te dodala da nije zadovoljna plasmanom jer je htjela pobjedu.

- Ne bi ni nitko drugi osim Baby Lasagne trebao biti zadovoljan. Ono s čim sam zadovoljna jest to što sam bila kompletan izvođač. Kad kažem "kompletan izvođač", mislim na medijsko ponašanje, kvalitetnu pjesmu, originalnu i svjetsku koreografiju koja je otmjena, a dovoljno razigrana, kostime i frizure svjetskih razmjera te odmjeren i nenametljiv pristup svemu. Predstavila sam se na najbolji mogući način i sretna sam što me hrvatska publika konačno primijetila - rekla je Natalie koja je već počela raditi na novim pjesmama.

VEZANI ČLANCI

- O albumu je rano za pričati, mislim da trebam još "kilometara" u karijeri i glavi da se upustim u snimanje većeg albuma jer to zahtijeva puno veće resurse. Možda EP, i to uskoro - kaže te dodaje da se za umjetničko prezime "Balmix" odlučila jer zvuči svjetski, a o značenju te riječi kaže:

- U jednom intervjuu rekla sam da ću otkriti to kad napunim jednu Arenu, pa ću se nastaviti držati tog odgovora - govori Natalie kroz smijeh.

Glazbenica je svoj put započela u srpskom IDJ Showu, a za taj potez odlučila se jer u tom trenutku u Hrvatskoj nije bilo sličnih formata.

- Bilo je vrlo rizično upustiti se u to natjecanje jer je to bila prva sezona i nismo znali što nas čeka i kakav je pristup produkcije. Na kraju je to bio najbolji izbor koji sam mogla i zamisliti. IDJVideos produkcija je produkcija obiteljske energije gdje svatko svakome čuva leđa i međusobno se podržavamo - kaže glazbenica koja je od malena obožavala pjevati, a bila je i članicom djevojačkog zbora Zvjezdice pod vodstvom Zdravka Šljivca. Pjevačica, koja još traga za svojim glazbenim stilom, kaže da voli razne žanrove, a najvažnije joj je da osjeća ono što pjeva.

- Nadam se da ću kroz sljedeće pjesme uspjeti publici prenijeti svoje misli i emocije kao i dosad te da će prihvatiti moj iskren pristup svemu u kojem ništa ne glumim, ne pretvaram se i ja sam samo ja - ističe Natalie kojoj je najveća podrška u karijeri obitelj.

- Ljudi koji se ne bave ovim i sličnim poslom ne znaju da iza svake uspješne glazbene zvijezde stoje muž, majka, sestre, bake i tetke. Potrebno je puno odricanja od cijele obitelji i, usudila bih se reći, podređivanje velikog djela života kako bi ta jedna osoba uspjela - kaže.

Natalie se već ostvarila i u ulozi majke te ima trogodišnjeg sina Ivana za koje kaže da često s njom sluša demo snimke i potencijalne pjesme.

- Voli slušati snimke mojih nastupa i sve moje pjesme. Neke od njih su uključene u repertoar uspavanki - kaže mlada glazbenica.

VIDEO