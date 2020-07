Naša plus size manekenka objavila fotku u badiću i progovorila o celulitu i strijama

Naša najpoznatija plus size manekenka Lucija Lugomer otvoreno govori o problemima koji muče veliku većinu žena i Lucija bez zadrške uvijek priča o celulitu, kilogramima, strijama...

- Danas podsjećam samu sebe, ali i sve druge koji to trebaju čuti. U redu je prigrliti sve ono za što nam govore da ne bismo trebali voljeti. Celulit, pjegice, ožiljci i strije su normalni, oni su ljudski i oni su ono što vas čini osobom kakva jeste - poručila je Lucija i objavila fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu. Lucija često ističe kako zna da je prate žene koje su nesigurne u sebe i svoje tijelo i želi im pomoći da prigrle sebe sa svim manama i vrlinama.

- Svakodnevno gledam u žene koje se toliko srame svojih godina, svoga tijela, svojih oblina i ponašaju se prema njemu kao da im je najgori neprijatelj ili znate onu ‘ono nikada neće biti dovoljno dobro’ - gledaju na svoje tijelo kao da je jedna velika .M.A.N.A., a sigurna sam da znate kako je to - onako duboko u sebi. Oh, vidi strija - oh, vidi jastučića pored pazuha. Jao! što ćemo sad? Plakat. Zašto? Život je stvarno preeeeeeeeekratak na bavljenje s takvim stvarima...ja biram biti svoja...takva - svoja nesavršeno savršena... i biram se igrati uživati u životu. - napisala je također jednom prilikom. Luciju smo trebali gledati u novoj sezoni showa "Zvijezde pjevaju" ali s HRT-a su javili kako će umjesto nje partnerica Marku Kutliću biti glumica i redateljica Arija Rizvić.