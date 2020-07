Zgrozila je žiri Supertalenta, a sada nastavlja dalje: 'Vjerujem u sebe, a hejteri me ne zanimaju'

Dvadesetogodišnja Pamela Midžić u listopadu prošle godine pojavila se na Supertalentu, a o njezinom nastupu pričalo se još dugo nakon emitiranja audicijske emisije. Pamela je na pozornici Supertalenta izvela pjesmu 'Jedna noć' koju u originalu izvodi Maja Šuput i ostavila žiri bez teksta.

– Uvijek mi je lijepo kada netko dođe i pjeva moju pjesmu, međutim bilo bi mi draže da ju netko pjeva ispravno, u suprotnom imam osjećaj da će netko pomisliti da moja pjesma tako zvuči i u originalu. Intonacija ti je potpuno kriva, ispadala si iz matrice.Možda jednostavno ova pjesma nije za tebe – rekla joj je Maja koja je priznala i da se malo naljutila.

– Oni koji su ti rekli da je ovo dobro, moraju ići doktora i isprati uši, a oni koji su ti rekli da nije dobro, to su ti pravi prijatelji i to su ljudi koji dobro čuju. I što je najvažnije, koji su dobronamjerni. Ja sam ovog trenutka jako dobronamjerna prema tebi i savjetujem ti da se ovime ne baviš jer ljudi koji će ti pljeskati, pljeskat će, ne tvome pjevanju, nego tvome izlaganju nečemu čemu nisi dorasla – oštro je komentirala Martina Pamelin nastup koji je do sada je na internetu pregledan gotovo tri milijuna puta.

Iako je od nastupa prošlo više od devet mjeseci njezini pratitelji još joj uvijek putem društvenih mreža postavljaju pitanja upravo o showu u kojem je nastupila. Neke je tako zanimalo i je li joj bilo teško kada su po društvenim mrežama ismijavali njezin nastup.

- Ne, nije mi bilo teško jer nisam obraćala pažnju na to. Za 'Supertalent' sam se već oglasila više puta i iznijela svoje mišljenje i ne mislim stvarno više. Ne da mi se to. Na takva pitanja više ne odgovaram - odgovorila je Pamela i dodala kako se više ne obazire ni na negativne komentare. Inače, Pamela je prije Supertalenta nastupila i u Zvijezdama 2017. godine zajedno sa sestrom, no ni tada nije imala sreće.

- Ne dobivam toliko 'hejt' komentara kao što sam prije, ali kad dobijem, blokiram tu osobu jer mi je nebitna i nema razloga da prati moj život pa makar to bilo i preko društvenih mreža. Zašto bi ta osoba mene pratila ako mi je 'hejter'? Ne kužim, ali dobro - ističe pjevačica koja unatoč svemu ne odustaje od glazbene karijere. Iza nje je već singl 'Nedostaješ', a trenutno radi i na novoj pjesmi.

-Pripremamo drugu pjesmu i spot. Jedva čekam. Vjerujem u sebe i što god drugi rekli, ja ne odustajem - zaključila je Pamela.