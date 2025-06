Naša pjevačica prije četiri godine je ostala bez svoje kćeri Ivane: Što ću, treba hodati, treba ići, treba raditi

Prije četiri godine pjevačica Meri Cetinić ostala je bez kćeri Ivane koja je izgubila borbu s teškom bolešću. Od smrti njezine kćeri 1. lipnja prošle su četiri godine, a u petak je Meri nastupila na duhovno-domoljubnom koncertu ''Vjerni Bogu i Domovini'' na splitskom Kamenu i priznala je kako joj je nastup bio težak jer je bio uoči godišnjice smrti njezine jedinice. - Ovaj nastup mi je bio malo težak jer uvijek mi je tako kad su Ivanine godišnjice. Onda se danima prije toga ne osjećam najbolje, ali što ću, treba hodati, treba ići, treba raditi. Zašto bih sjedila doma sama i plakala kad mogu bar na koju minutu zbližiti se s ljudima i njima i sebi priuštiti par minuta lijepog doživljaja. - ispričala je Meri Cetinić u razgovoru za IN Magazin. Dodala je kako su ona i kći zadnjih 20 godina bile nerazdvojne i radile su skupa i živjele i putovale. - Ona je imala neke svoje probleme i onda sam se ja bila baš posvetila njoj - kaže pjevačica.

Iako je isprva pomislila da nakon Ivaninog odlaska više neće pjevati, s vremenom je u glazbi pronašla novu svrhu: - Pa ja jedno dvije godine uopće nisam imala glasa. Ja sam pokušavala kao idem nešto zapjevat, ali nije izlazilo ništa. Toliko je bilo to sve zgrčeno i toliko je to strašna bol - rekla je jednom prilikom Meri i naglasila ulogu vjere u krajnjem oporavku: - Vjera me je izliječila jer prve dvije godine da nije bilo toga, da nisam išla na mise, da nije bila devetnica Mariji Propetog, to me smirivalo. Ja sam popila Normabel možda dva puta nakon toga i nikad više. Ojačala sam, nekako prebrodila, a što reći.

Meri je Ivanu odgojila kao samohrana majka i bila je sretna što je Ivana odabrala glazbu kao svoj poziv i što su imale priliku surađivati i često je isticala koliko su povezane i kako se dobro slažu. Zajedno su 2014. godine izdale i album "Dozvoli mi". - Nije bilo lako uskladiti pjevačku karijeru s majčinskom zato što sam oduvijek bila jako aktivna. Moj poziv traži bezbrojna putovanja, puno rada i vježbanja. No Ivana je rano prihvatila takav način života, na neki način je i ona sazrijevala i upijala tu umjetnost – ispričala je Meri u jednom intervjuu.