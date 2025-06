Mogao je televiziju komotno ugasiti i svatko tko je htio pogledati neki prigodni program u povodu Dana državnosti

Tvoje lice zvuči poznato // NOVA TV - tri ruže

Odlično finale za kraj još jedne jako dobre sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" servirala je Nova TV prošlog tjedna ljubiteljima ovog showa, a kojih je nemali broj. Jer radi se, naime, o jednom od omiljenih formata koji već devet sezona zabavlja publiku. Transformacije su zabavne, a činjenica da u prvom planu emisije nije natjecanje već zabava i humanitarne donacije, još su jedan veliki plus. Pa iako se sezona na samom početku suočila s dosta kritika zbog lošije kvalitete maski, to nije spriječilo natjecatelje da tijekom sezone izvedu neke od nastupa koji će sigurno ući u legendu ove emisije. Tu posebno trebalo pohvaliti mladu i talentiranu pjevačicu Stelu Rade koja je u finalnoj emisiji proglašena pobjednicom sezone. Sasvim zasluženo, dodat ćemo, s obzirom na to da je zapanjila praktički svakom transformacijom te se istaknula trudom koji je uložila u nastup. Tu treba izdvojiti još jedan pozitivni aspekt ovog showa, a to je da iz godine u godinu daje medijski prostor mladim i talentiranim pojedincima koji inače možda ne bi tako lako dospjeli u prime time na nacionalnoj televiziji te pokazali što sve znaju i mogu.

Brak na prvu // RTL - dva kaktusa

Ništa novo nije, s druge strane, donijela nova sezona showa "Brak na prvu", čije je finale emisije također emitirano prošlog tjedna. Počelo je dosta perspektivno ove godine, s novim ekspertima koji su obećavali. I zaista, magistar psihologije Matej Sakoman te autor i life coach Dean Pelić, uz magistru psihoterapije Ivu Stasiow, bili su pozitivno osvježenje, i vjerojatno najbolji dio ovogodišnje sezone. Postavljali su prvi put natjecateljima direktna pitanja, jedan od parova su samoinicijativno izbacili, i nisu podržavali mrcvarenje kandidata u odnosima koji vidno ne funkcioniraju. Ipak, nisu uspjeli ono ključno, a to je zaista spojiti nekoga u uspješan brak. Štoviše, po drugi put otkako se ovaj show emitira zajedno su završili dvoje kandidata, koji inicijalno uopće nisu bili spojeni. Pa to je zaista pothvat! Imati pred sobom dvoje očito kompatibilnih ljudi i - ne spojiti ih. S druge strane, spajali su potpune suprotnosti koji ne da nisu ostvarili ljubavnu vezu, nego se danas organski ne podnose. Ostaje tu otvoreno pitanje koliko utjecaja na spajanje zaista ima struka, a koliko prste u cijelom procesu ima produkcija kojoj je cilj malo "začiniti" situaciju. Jer neke od ovogodišnjih parova zaista nitko nikada ni u kojem scenariju nije trebao spojiti, a kamoli troje stručnjaka. Jedino objašnjenje može biti da su svađe jednostavno (nažalost!) "televizične", kako su stručnjaci opisali i jednu od kandidatkinja koja je od trenutka kada je ušla u show isključivo vrijeđala i omalovažavala svog partnera. E pa, ako nam se takve osobe servira kao "televizične", a verbalno maltretiranje, urlanje i nedostatak kućnog odgoja prezentira kao simpatično, onda je bolje - televiziju ugasiti.

Svečana proslava u povodu Dana državnosti, prijenos // HRT 1 - jedan kaktus

Mogao je televiziju komotno ugasiti i svatko tko je htio pogledati neki prigodni program u povodu Dana državnosti. Na prvom se programu HRT-a emitirala, naime, svečana proslava iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Plus je bio treći čin opere "Ero s onoga svijeta" Jakova Gotovca, no osim toga na rasporedu su uglavnom bili protokolarni govori. Stoga je televizijski program djelovao zaista kao da je osmišljen linijom manjeg otpora, bez ikakve dodatne ideje.

Justin Bieber - naš svijet // HRT 2 - jedna ruža

U trenutku kada je mentalno i fizičko zdravlje nekad tinejdžerske senzacije Justina Biebera u fokusu javnost, i više je nego aktualan dokumentarni film "Justin Bieber - naš svijet", unatoč tome što je iz 2021. godine. Govori upravo o privatnom životu Biebera, a prati ga tijekom priprema za koncert na Staru godinu 2020. na krovu hotela Beverly Hilton. Film je producirao i režirao Michael D. Ratner, a uključuje i trenutke Justina i njegove supruge Hailey koje su sami snimili, kako stoji u službenom opisu. Ipak, film donosi i malo širu sliku Bieberovog strelovitog uspona i činjenica da je odrastao pred očima javnosti.

