Naša bolesna pjevačica nastupala u 'Dobro jutro, Hrvatska' pa otkrila problem s odjećom: Ovo je samo da mama vidi

Pjevačica Nika Antolos nastupala je u HRT-ovoj emisiji ''Dobro jutro, Hrvatska''. Nakon nastupa na Instagramu objavila je da je imala problema s odjećom.

"Danas sam za nastup na ,,Dobro jutro, Hrvatska” odjenula kombinezon, ali izgledao je kao prekratki sako.Nisam šetala takva naokolo u 8 ujutro. Ovo je samo da mama vidi", napisala je Nika uz nekoliko fotografija na kojima se vidi da je odjenula kobinezon i čizme preko koljena.

Inače, bivša Feminnemka godinama se bori s multiplom sklerozom, a svoje iskustvo s tom bolešću često dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama.

Početkom godine pjevačica je objavila video na kojem pleše te napisala da se super osjeća.

"Ovako se osjećam. Osjećam se toliko dobro u svom tijelu da za to nema slova. Sve to ja više nemam. Postavljena dijagnoza, otežano disanje, hodanje, odlazak na WC. Kad te bolovi luđački napadaju, noge i ruke trnu, vrtoglavice su prisutne kroz cijeli dan, mučnine, nikakav san, konstantni umor, brain-fog. Pa do toga da nisam mogla hodati ulijevo (to je bilo presmiješno čak i da bih se prestrašila)", napisala je Nika koja često na svom profilu promovira i vjeru.

