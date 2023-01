Naša missica javila nam se iz bolnice gdje se bori s epilepsijom: 'Ne znam kako ću se izliječiti'

Nina Bojanović (20) prije nekoliko godina ponijela je titulu Miss Supranational Hrvatska, a ovih dana njezino se ime u medijima može vidjeti uz tešku bolest s kojom se nosi. Koprivničanka boluje od epilepsije, a kako bi se otkrilo o čemu se točno radi, već je neko vrijeme u bolnici. Nina nam je opisala što joj se događa te kako se nosi sa svime.

- Trenutno sam loše, jer sam napadaj imala i danas. Teško se nosim sa svime. Liječnici još ne znaju koja je točno dijagnoza, je li to psihogeno, je li to prava epilepsija... Na dosta lijekova sam... - govori Nina koja se trenutno nalazi na odjelu neurologije u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Dubrava te nam opisuje kako je sve počelo.

- Dobila sam prvi napadaj prije dvije godine. Tada sam osjetila pritisak na plućima i nisam mogla disati, ali nisam znala o čemu se radi – priča Koprivničanka koja kaže da je poslije tog prvog napadaja neko vrijeme bila dobro, no da se sve ponovno vratilo u lipnju prošle godine.

- Nakon dvije godine, opet se ponovio napadaj i završila sam u bolnici u Koprivnici. Rekli su mi da je abnormalan napadaj, liječnici u Koprivnici nisu mogli ustanoviti što se točno događa, pa su me poslali u Zagreb gdje sam bila dosta dugo. Stavili su me u induciranu komu i na respirator, a kada su mislila da sam bolje vratili su me u Koprivnicu. Nakon par dana završila sam na intenzivnoj i opet na respiratoru i u induciranoj komi, a tako su me tada i prevezli u Zagreb. Bila sam jako loše – kaže te dodaje da zbog činjenice da liječnici ne mogu otkriti što joj je točno, misli kako će još barem pola godine biti u bolnici. Zbog cijele situacije, Nina se počela boriti i s tjeskobom i depresijom, a kaže i kako napadaje u zadnje vrijeme ima dosta često.

- Napadaj doslovno izgleda kao egzorcizam: grčenje mišića, pjena na usta, nesvjestica … - opisuje s čime se bori te dodaje da joj poslije napada treba skoro cijeli dan da bi došla k sebi i počela normalno funkcionirati.

- Teško mi je nositi se s tim svaki dan. Napadaji su kontinuirani i traju jako dugo. Teško mi je i jer ne znam kada će kraj svemu i kako ću se ja izliječiti – govori Koprivničanka koja kako bi si pomogla pokušava razmišljati o pozitivnim stvarima te kaže da su joj obitelj i liječnici jako velika podrška u svemu. Nina kaže i da bolničke dane pokušava kratiti čitanjem knjiga, slušanjem muzike i meditacijom te da jedva čeka izaći iz bolnice kako bi mogla prodisati.

