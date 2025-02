Naša bivša misica komentirala svoj izgled na novoj snimci: 'Trenutačno imam obiteljski problem'

Bivša Miss Universe Ivana Paris nedavno je Ivana uhvaćena na Trgu u Zagrebu kako daje izjavu za Novu TV o moliteljima i prosvjednicima. Mnogi kada su je vidjeli shvatili su koliko se zapravo promijenila - odabrala je jednostavan stil, izgleda neopterećeno, daleko od glamura i svjetla reflektora. Danas Ivana Paris živi povučeno, posvećena obitelji i daleko od svjetla javne scene, birajući mir umjesto medijske pažnje. Sada se Ivana oglasila i o svom izgledu.

''Nisam gledala što se piše o meni zato što trenutno imam obiteljski problem, roditelji mi imaju upalu pluća, tako da sam više opterećena time. Nisam pratila što se događa, ali vidim da mi zvoni telefon stalno, a nemam volju razgovarati. Vidite, ošišala sam se i to mi je odlično, nikad više neću pustiti dugu kosu, to je sigurno. Ovo pranje i sušenje traje deset minuta i to mi savršeno odgovara. A kada je riječ o komentarima na temelju mog izgleda - u redu, ne idem na botoks niti želim u budućnosti ići…'', rekla je za Net.hr i nastavila:

''Ja nemam problem bez šminke izaći nigdje. Svatko tko me zna kaže da puno ljepše izgledam s malo šminke, a onaj dan su me uhvatili na prepad. Svatko može napraviti neku grimasu i u tom trenutku ispasti loše. No, sada da baš izgledam kao starica od 60 godina, ne znam, ne osjećam se tako'' izjavila je Ivana pa dodala da je radila na kućicama na Adventu, gdje je provela 30 dana na hladnoći, te je tada bila jako iscrpljena.

''Priznajem, bila sam na botoksu, neću lagati, ali zadnji put prije dvije ili tri godine. I ne osjećam se kao da imam 43 godine, ali na snimci u tom trenutku nisam bila reprezentativna. Radila sam mjesec dana na kućicama na Adventu, smrzavala se, to je bilo u osam ujutro, kada sam išla jako umorna i iscrpljena na posao. Nekada ne spavaš pa izgledaš lošije, nekada se naspavaš pa izgledaš ljepše… Svi koji su me vidjeli uživo znaju da izgledam puno mlađe. I znate što, nisam ljuta niti na one koji me negativno komentiraju, leže na kauču i vrijeđaju, Ok, meni je jedino važno što o meni misle ljudi koji me vole, i oni ne gledaju tako površno na stvari', to mi je najbitnije'' dodala je. Prije više od 22 godine, Ivana Paris osvojila je hrvatsku javnost kao Miss Universe Hrvatske, postavši jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne scene. Svojom ljepotom, šarmom i karizmom brzo je privukla pozornost medija i publike, a njezina karijera doživjela je nagli uzlet.

Modne piste, naslovnice prestižnih časopisa i pojavljivanja na gotovo svim važnijim društvenim događanjima postali su dio njezine svakodnevice. Bila je nezaobilazna figura hrvatskog javnog života, okružena luksuzom, gala večerima i poznatim osobama. No, život joj je krenuo u drugom smjeru kada je odlučila sudjelovati u reality showu. Upravo ondje, pred kamerama, rodila se ljubavna priča između nje i bivšeg mistera Hrvatske, Dine Bubičića. Njihova veza ubrzo je postala ozbiljna, a ljubav su okrunili brakom. S vremenom su postali roditelji dvojice sinova, Leonida i Noela, koji su im postali životni prioritet.

Ipak, u lipnju 2020. godine objavili su odluku o razvodu, istaknuvši da im se putevi nisu razišli zbog treće osobe, već zbog prirodnog udaljavanja. Dogovorili su se da će sinovi živjeti s Ivanom, a iako je vijest o njihovom razvodu izazvala veliki medijski interes, ona se trudila zaštititi privatnost svoje obitelji. Nakon razlaza i medijske pozornosti koja je pratila, Ivana je odlučila potpuno se povući iz javnog života. Zaključala je profile na društvenim mrežama, prestala se pojavljivati na društvenim događanjima i okrenula se mirnijem načinu života.

