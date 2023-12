Naš rukometaš zaprosio djevojku! Čestitke dolaze sa svih strana

Hrvatski rukometaš i reprezentativac Ivan Martinović zaručio je svoju dugogodišnju djevojku Miriam Rath. Martinović se ovim vijestima pohvalio na društvenoj mreži Instagram gdje je objavio fotografije zaručničkog prstena, a brojni obožavatelji čestitali su paru u komentarima.

Inače, Miriam je Ivanu velika podrška još od početka karijere. Od treninga do utakmica, ona ga uvijek vatreno bodri, a par je zajedno šest godina.

Uz brojne fotografije s rukometnih terena, Ivan često na Instagramu objavljuje privatne trenutke s Miriam. Ona je također sportašica, trenirala je odbojku, no čini se da je zbog ozljede prestala trenirati. Ivan i Miriam žive u Njemačkoj, no na ljeto zajedno dolaze u Hrvatsku na more.

Dodajmo da je Ivan karijeru započeo u austrijskom klubu Handballclub Fivers Margareten u Beču, ubrzo je zaigrao za VfL Gummersbach, a od 2019. godine igra za njemački klub TSV Hannover-Burgdorf. Martinović je 2019. godine debitirao za seniorsku reprezentaciju Hrvatske, nakon što je ranije igrao za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije. Iako ima i austrijsko državljanstvo te je mogao igrati za reprezentaciju Austrije, odabrao je Hrvatsku. Njegov stariji brat, Marin, također je rukometaš i povremeni austrijski reprezentativac.

