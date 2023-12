Pero: Imao sam šest treninga tjedno cijeli život i odjedanput - dva mjeseca ležanja u krevetu

Pero Jukić je u 'Životu na vagi' izgubio 42,4 kg, a za RTL.hr je otkrio kako nije iznenađen izbacivanjem te otkrio kako je njegovo debljanje uopće započelo. - Nisam toliko zbog ispadanja, kada sam vidio svoj rezultat znao sam da će me kandidati napisati – ipak sam najjači, imao sam u tom trenutku drugi rezultat. Tako da sam bio potencijalni kandidat za finale i naravno da im u svim kalkulacijama smetam. Ja sam Marie cijelo vrijeme na vagi govorio da će mene izbaciti jer je ona mislila da će nju, kazao je i dodao da je bio spreman na ispadanje.

- Ja sam dao sve od sebe ovaj tjedan. Vjerojatno zbog tjedna prije jer sam tada skinuo 5,1 kg. Već sam 45 kg skinuo i očito je tijelu došlo do 'zamora materijala'. Očekivao sam da će se to dogoditi i puno prije, ali evo dogodilo se u 11. ciklusu da sam skinuo 5 kg što je bio šok svima, čak i meni jer stvarno taj tjedan nisam osjetio da sam toliko skinuo. Imao sam tu neku želju, što sam rekao i na vagi, jer sam tada imao 144 kg da bih probao pasti ispod 140, ali sam taj tjedan imao i problema s ozljedom koljena. Bio sam u Svetoj Katarini na pregledu i dobio injekciju kortikosteroida. Idući sam dan imao problema s koljenom pa nisam mogao ni taj trening odraditi pa me bilo strah jer, ipak, dva treninga nisam mogao odraditi, ali evo taj tjedan sam pet kilograma skinuo i očito je to rezultiralo da sam ovaj tjedan skinuo samo kilogram i 200 grama, kazao je Pero koji je imao problema s koljenom.

- Pukao mi je menisk pa sam imao izljev u koljenu. To su rezultati magneta. Imam taj problem otprije. Naime, operirao sam ga prije 16 -17 godina tako da imam problema godinama, a sada ću morati ponovno na operaciju. Samo ću vidjeti hoću li uspjeti izdržati do finala. Nadam se da budem, pa u siječnju ili veljači odraditi tu operaciju da riješim sve probleme. Pazim što radim i točno znam koje mi vježbe i pokreti smetaju: ta bočna kretanja i kada idem u dublji čučanj uz opterećenje me zna zaboljeti, inače nemam problema. No, to je dosta nezgodna ozljeda jer možeš godinu dana biti bez problema, a kada taj menisk pukne može se zavući pod ligament i onda to strašno boli – ne možete ni stati na nogu, ni pomaknuti koljeno. To se nakon nekog vremena vrati ili ne vrati. Trebalo bi svakako ići operirati i očistiti, no nije nešto hitno. kazao je i otkrio kako se sve dogodilo na njegov 30. rođendan.

- Taman je krenula ta sezona američkog nogometa i na drugoj utakmici mi se to dogodilo: nisam imao nikakav kontakt nego mi se u promjeni smjera raspalo koljeno. Rekao sam treneru kako ću se vratiti u igru, samo da malo odmorim – međutim, kada sam probao ustati s klupe, noga je ostala dolje, koljeno se odvajalo pa me hitna otpeljala u Draškovićevu bolnicu. Dobio sam gips i u njemu proveo dva mjeseca. U principu su od te ozljede krenuli moji problemi s kilogramima. Imao sam šest treninga tjedno cijeli život i odjedanput dva mjeseca ležanja u krevetu. Navikao sam jesti ogromnu količinu hrane, a to sam regulirao s tolikim treninzima. Već sam bio i u godinama pa su se na tu ozljedu samo nadovezivale nove, rekao je Pero.

