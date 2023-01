Naomi Campbell podijelila rijetke fotografije s kćeri koju voli držati podalje od javnosti

Supermodel Naomi Campbell (52) u svibnju 2021. godine iznenadila je mnoge nakon što je pozirala s tek rođenom djevojčicom u naručju i otkrila da je postala majka. Mnogi su bili uvjereni da je slavna ljepotica usvojila djevojčicu, a no ona je prošle godine demantirala to i rekla kako je to njezina kći, te da je tek šačica ljudi znala da je ona trudna. Manekenka svoju privatnost inače čuva dalje od očiju javnosti, a pogotovo kada je riječ o kćerki kojoj nije otkrila ni ime.

Međutim, pratitelje počasti tu i tamo kojoj preslatkom fotografijom, a oni obično u komentarima nagađaju ime. Manekenka je sada s pratiteljima podijelila i kako je u njenom društvu, na zabavi, dočekala novu, 2023. godinu.

"Sretna Nova godina. Dragi moji, neka Bog drži vas i vašu obitelj sretnima i zdravima tijekom cijele godine. Neka Božja prisutnost nikada ne napusti vaše srce. U svakom novom poglavlju vašeg života neka vam Gospodin podari svoju milost i snagu u 2023.", napisala je u objavi.

Manekenka je često pričala kako se želi ostvariti kao majka, a sve je iznenadila kada je na svijet donije djevojčicu jer se ime oca i dalje ne zna. Prošle godine pozirala je s kćeri za britanski Vogue i tom prilikom progovorila o njoj.

- Ona je dobra djevojčica. Dobro spava, gotovo da i ne plače i jako je aktivna. Puno se smije. Samo čekam da počne govoriti - ispričala je Naomi.

Inače, Naomi je osim milijardera Vladislava Doronina ljubila i velike svjetske zvijezde, ali i poznate bogataše. Bila je u vezi s glumcem Robertom de Nirom, Adamom Claytonom, basistom benda U2, glazbenikom Tommyjem Leejem, boksačem Mikeom Tysonom te talijanskim biznismenom Flavijom Briatoreom.

