Naomi Campbell (53) postala mama po drugi put, dobila je sina

Manekenka Naomi Campbell (53) postaja je mama dječaka, a sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama te dodala da 'nikada nije kasno postati majka'.

- Dušo moja mala, znaj da si cijenjena bez mjere i okružena ljubavlju od trenutka kada si nas počastila svojom prisutnošću - napisala je Naomi uz fotografiju prinove.

- Pravi dar od Boga, blagoslovljen! Dobrodošao dječače. Nikada nije kasno postati majka - dodala je.

U svibnju 2021. godine dobila je kćerkicu, svoje prvo dijete. Tad je rekla da je vrlo malo ljudi iz njezinog kruga prijatelja i članova obitelji znalo da planira postati mama.

Strani mediji nagađaju da je Naomi koristila surogat majku za oba djeteta, iako ona to nikad nije potvrdila. Drugi su nagađali i da je slavna ljepotica usvojila djevojčicu, no ona je prošle godine demantirala to i rekla kako je to njezina kći, te da je tek šačica ljudi znala da je ona trudna. Manekenka svoju privatnost inače čuva dalje od očiju javnosti, a pogotovo kada je riječ o kćerki kojoj nije otkrila ni ime.

Dodajmo i da Naomi pratitelje počasti tu i tamo kojoj preslatkom fotografijom, a oni obično u komentarima nagađaju ime.

S kćeri je pozirala i za britanski Vogue te govorila o malenoj.

- Ona je dobra djevojčica. Dobro spava, gotovo da i ne plače i jako je aktivna. Puno se smije. Samo čekam da počne govoriti - ispričala je Naomi.

