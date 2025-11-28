Naši Portali
EVO ŠTO JE ČEKAO

Nakon pet mjeseci patnje u kuću u Zagorju, influencer konačno može učiniti ovo

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit
28.11.2025.
u 19:00

Njegova najnovija objava na Instagramu, koja je zapravo 75. dio njegove serije o renovaciji, započinje prizorima koji bi mnoge natjerali da ostanu u krevetu....

Poznati influencer Justus Reid na svojim društvenim mrežama iz dana u dan objavljuje kako napreduje obnova njegove kuće koju je za 5000 eura kupio u Zagorju. Pratiteljima je kroz snimke pokazao cijeli proces adaptacije kuće, dijelio je s njima na kakve je sve prepreke naišao i koliko su mu susjedi priskakali u pomoć. Kada je kupio kuću bila je zapuštena i u lošem stanju i Reid je polako počeo čistiti i obnavljati kuću u kojoj živi zadnjih pet mjeseci otkako ju je kupio. Njegova najnovija objava na Instagramu, koja je zapravo 75. dio njegove serije o renovaciji, započinje prizorima koji bi mnoge natjerali da ostanu u krevetu. Zagorski bregi prekriveni su snijegom, temperatura je pala ispod ništice, a Justus, vidno prehlađen i promukao, stoji ispred svog gradilišta.

"Znao sam da ovo dolazi, ali nisam mislio da će biti ovoliko", priznaje Justus dok pokazuje snijegom prekriveno dvorište i blato koje se smrzava oko kuće. Iako priznaje da je bolestan i da je hladnoća probila do kosti, njegov duh nije slomljen. "Posao još nije gotov! Nismo još gotovi!", govori u kameru. "Potpuno sam rasturio svoju kupaonicu", kaže on, pokazujući pod koji je bio prekriven blatom, što je zahtijevalo sate ribanja, struganja i metenja. No, sav taj trud vodio je prema jednom cilju. Prvo je testirao novu perilicu rublja. Njegovo oduševljenje dok gleda kako se rublje vrti u bubnju je zarazno i simpatično. "Odlučio sam oprati svoju prvu turu rublja ikad. Jednostavno ne mogu prestati gledati", kaže Justus, podsjećajući nas kako male stvari, koje često uzimamo zdravo za gotovo, postaju luksuz kada mjesecima živite bez njih.

Nakon pet mjeseci života u kući bez tekuće vode, grijanja na drva i snalaženja na razne načine, Justus je napokon pustio toplu vodu u svojoj novoj tuš kabini. "Toplo je! Toplo je odmah!", uzvikuje on s nevjericom, pružajući ruku pod mlaz vode. "Živim ovdje pet mjeseci i ovo je prvi topli tuš u mojoj vlastitoj kući", govori on dok se tušira i ne skriva koliko uživa u tome što konačno ima toplu vodu.


Ključne riječi
showbiz Kuća influencer Justus Reid

