Nakon kćerine dijagnoze oglasila se Vitomira Lončar: Iznenađena sam, vrijeme je da naučim i pokušam razumjeti

Buga Marija Šimić (28), diplomirana solo pjevačica i glumica te kći poznatog glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića, na svom je društvenim mrežama otvoreno progovorila o dijagnozi s kojom se susrela prije nekoliko dana. Naime, dijagnosticiran joj je ADHD, poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje ili poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću, a sada se oglasila i njezina majka.

-E, da velim da nisam iznenađena, lagala bih. Kad si bila mala i kad bi me netko pitao kakva je Buks, ja bih rekla, odlična je, samo je malo usporena! Ko da joj se nikam ne žuri. I kad si krenula u školu zvali su nas na razgovor, jer da - ne znaš trčati, sve polako. Jedan od razloga zbog kojeg si s Hanom tako dobro kliknula još dok ste bile todlerice jest taj što ste obje bile - polako. I sad odjednom - ADHD. Pa kak? OK, moram se baciti u dublju analizu ADHD-a, jer, iskreno, ne znam previše o tome- započela je Vitomira u komentaru ispod Bugine objave.

-Vrijeme je da naučim i pokušam razumjeti kako mi tako nešto nikada nije palo na pamet. A rečenice: ajde, Bugo, fokus, Bugo, ajde, Bugo, fokus, Bugo, koje sam kao pokvarena gramofonska ploča ponavljala cijelo vrijeme našega zajedničkoga života, nisu mi govorile da je možda u pitanju i nešto više od toga da si - slična tati, hahahah- dodala je.

-Ako je ADHD genetski, a kažu da jest, onda pak nemam nikakve sumnje s koje je strane gen dolutao, s Lončar ili Šimić dijela, hahahha. Kaj misliš, da se i ja odem testirat? Tvog dedu, Lončara više nemremo testirati, a sva je prilika da nam tu valja tražiti početke... Samo naprijed, Buks, samo naprijed, svojim putem- poručila je kćeri koja joj je ubrzo odgovorila.

-Hiperaktivnost je samo jedan od simptoma, ali ne i nužan za ADHD. A i o njemu se, a pogotovo za cure, uopće skoro nije pričalo, osim ako fakat nisi bio loptica skočica. A čini se da je i on zapravo - spektar. Tako da - you did your best- poručila je Buga majci ispod poduže objave u kojoj je otvoreno progovorila o dijagnozi.

-Bok, ja sam Buga i imam ADHD. Prije par dana dobila sam službenu dijagnozu. F 90.0.. Tko bi tako malo znakova može donijeti toliko olakšanja. "Dijagnoza" zvuči strašno i kao nešto čemu se ne bi trebao veseliti. Pa ipak - kad sam pročitala službeno da je to to - odahnula sam i nasmijala se.Sad mi se objasnilo tako puno stvari. I mogu se prestati kriviti za puno stvari. A najbolje od svega - sad napokon mogu naučiti i shvatiti kako moj mozak funkcionira i to primijeniti, što znači da će se kvaliteta mog života, posla, odnosa - podići na novu razinu. Dijagnoza što se tiče mentalnog zdravlja nije strašna niti te zatvara u kutije. Dijagnoza je ta koja daje slobodu. Jer kad znaš što ti je - onda možeš nešto i poduzeti. Možeš naučiti to navigirati, a onda se otvara jedan cijeli novi svijet- samo je dio objave.

Inače, Buga je sa samo 6 godina debitirala je u zagrebačkom HNK u operi Madame Butterfly, a gotovo 22 godine poslije na istu je pozornicu stala kako bi preuzela nagradu hrvatskog glumišta za najbolje žensko glumačko ostvarenje, i to u predstavi za djecu i mlade "Sunce djever i Neva Nevičica" Kazališta Mala scena koje je preuzela nakon što su njezini roditelji preselili u Kinu.

VIDEO>>Pogledajte tko je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenik godine