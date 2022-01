Žanamari objavila video kako vježba i napisala: Ovo sam ja covid pozitivna. Pauza je nikad

Pjevačica Žanamari Perčić zaljubljenica je u vježbanje i tijekom pandemije ni lockdown u kojem su bile zatvorene teretane nisu je spriječili da trenira i rado je pokazivala pratiteljima kako se i kod kuće može napraviti dobar trening. Entuzijazam za vježbanje kod pjevačice nije se smanjio niti kad je dobila pozitivan nalaz na koronu. U novom videu na Instagramu Žanamari je pokazala kako vježba u samoizolaciji i napisala je: Ovo sam ja covid pozitivna. Pauza je nikad. Obožavatelji su komentirali kako ima savršeno tijelo i pohvalili su njezin izgled. Pratitelje Žanamari svojim primjerom pokušava potaknuti da krenu vježbati i jednom prilikom je uz fotografije iz teretane napisala:

Ne trebate nikog da vas ‘goni’, vi ste dovoljni sami sebi! Nađite inspiraciju i uzbuđenje u sebi, zajašite taj val entuzijazma i odvesti će vas daleko! Čak i ako padnete, isplivat ćete bez problema i zajahati novi, jer ako ste jednom našli svoje more, to vam više nitko ne može oduzeti ni zamijeniti. Neki fitness treneri upozorili su Žanamari kako nekada treba napraviti i pauze u treniranju kako bi se tijelo odmorilo, ali pjevačica kaže kako je njoj najvažniji kontinuitet i zahvalila se svima na dobronamjernim savjetima i objasnila svoju strategiju oko treninga i prehrane.

- Svim trenerima koji me upozoravaju u inbox da moram napraviti pauzu bar dva dana tjedno, poručujem da ih razumijem, ALI! Oni ne znaju moj mozak. Mnogi fitness savjeti drže vodu, ali najbitnije je naći što vama funkcionira! Radije treniram svaki dan umjerenije nego da se uništim pa pet dana nisam za ništa. Najvažniji je kontinuitet i ne odustati! Nije važno što misle ljudi oko vas o vašoj tehnici i tempu. Ljudi će uvijek imati mišljenja, ali morate jako filtrirati čijem mišljenju zaista vjerujete. Ja u potpunosti vjerujem napretku i samo napretku! S oprezom ću probati sugestije ljudi kojima vjerujem, ali ako ocijenim da ne pašu mom tijelu i mom napretku, ne filozofiram puno nego se vratim starim dobrim dosadnim old school treninzima. Nećete me vidjeti da izmišljam neke vratolomije od vježbi samo jer će biti zanimljive Instagramu. Od lajkova ne raste guza! Nego od čučnja i proteina! - napisala je Žanamari jednom prilikom.

