Nakon 32 godine?! Bivša supruga gay glazbenika odlučila ga tužiti, a on je sretno oženjen preko 20 godina

Bivša supruga legendarnog glazbenika Eltona Johna 32 godine nakon njihove rastave braka tužila je slavnoga pjevača, piše Daily Mail.

Odvjetnici Renate Blauel nisu rekli o čemu se točno radi, no istaknuli su kako je podigla optužnicu protiv njega.

Bivši par upoznao se 1983. godine dok je on snimao album "Too Low for Zero", a ona je u studiju radila kao majstorica zvuka.

Vjenčali su se samo godinu dana kasnije na Valentinovo u Sydneyju dok su zajedno bili na promotivnoj turneji albuma. Međutim, pet godina kasnije rastavili su se baš u vrijeme kada je on otkrio da je homoseksualac.

Renate se nakon rastave povukla iz javnosti te je godinama odbijala komentirati njihov odnos. No, pjevač je zaintrigirao javnost nakon što je objavio autobiografiju u kojoj je ispričao brojne detalje njihova braka, što mnogi smatraju povodom za ovu tužbu.

Nekoliko detalja o njihovoj vezi otkrio je i film "Rocketman", koji prati početak njegove karijere.

Elton John danas je u sretnom braku s Davidom Furnishom, s kojim je u vezi od 1993. godine. Sa suprugom je posvojio i blizance, nakon čega je pozvao Renate da upozna njegovu djecu, no ona je to odbila.