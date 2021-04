Najveći 'Modni Oscari' i usred pandemije oduševljavaju: Čak dvije Met Gale imat će i različite teme

Modni Oscari, kako se naziva najprestižniji modni događaj - Met Gala, ove će se godine održati unatoč pandemiji koja još uvijek traje. Iako je prošle godine otkazana zbog neizvjesne epidemiološke situacije, i to baš kada je trebala proslaviti 25. godišnjicu, ove su godine organizatori odlučili kako se događaj koji se odvija još od 1995. godine jednostavno ne može ponovno prekrižiti.

Gala, ili Met Ball održava se uvijek prvog ponedjeljka u svibnju, a ove godine održat će se čak u dva dijela - prvi dio bit će 18. rujna otvorenjem izložbe "In America: A Lexicon of Fashion", a drugi tek 2. svibnja 2022. godine. Prvi dio je rezerviran za najnovije kreacije visoke mode američkih dizajnera, a izložba pod nazivom "In America: An Anthology of Fashion" prikazat će radove dizajnera koji su obilježili veliku američku modnu povijest poput Oscara de la Rente, Diane von Furstenberg i Caroline Herrere. Dva dijela u dvije godine i dvije teme.

Osim toga, ako je vjerovati šuškanjima, ove će godine Met Galu voditi 22-godišnja pjesnikinja Amanda Gorman. Upravo je Gorman recitirala svoju pjesmu na inauguraciji novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena i sve oduševila svojim talentom, ali i fantastičnim smislom za modu. Mlada pjesnikinja tada je zasjala u sunčano žutom kaputu i crvenom rajfu luksuznog talijanskog brenda Prada, a to ju je lansiralo u zvijezde. Primijetio ju je i američki modni časopis Vogue na čijoj je naslovnici zablistala kao prvo pjesnikinja koja je dobila ovu čast.

“Vrlo smo svjesno htjeli slaviti američku modnu zajednicu koja se toliko napatila tijekom pandemije. Mislim da američka moda proživljava renesansu s mladim dizajnerima koji predvode raspravu o raznolikosti, inkluzivnosti, održivosti i osviještenoj kreativnosti. To mi je jako uzbudljivo”, rekao je Andrew Bolton, glavni kustos izložbi Costume Institutea njujorškog Meta za američke medije.

Ovaj događaj, naravno, neće biti toliko velik i prepun slavnih lica kao prošlih godina, no najveće zvijezde iz svijeta mode, glazbe, filma i showbizza ove večeri neće propustiti. Epidemiološke mjere će biti na razini propisanih, kao i obavezne maske za sve sudionike.