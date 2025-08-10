Naši Portali
sjećate li je se?

Bila je najveća dječja zvijezda 90-ih, a onda se povukla. Obiteljska tragedija obilježila joj je život

VL
Autor
Vecernji.hr
10.08.2025.
u 07:00

Mara je početkom 90-ih bila dječja glumačka zvijezda i glumila je i u filmovima "Matilda", Tatica u suknji",  i "Thomas i čarobna željeznica".

Jedan od dječjih filmova koje mnogi i danas obožavaju je zasigurno 'Matilda' priča o djevojčici koja je draga i inteligentna, no živi u teškoj obiteljskoj situaciji i zločesti roditelji je zapostavljaju. Kako se ne bi morali posebno brinuti za nju šalju je u školu kojom upravlja užasna ravnateljica Trunchbull, no djevojčica tamo stekne prijatelje i shvati da ima telekinetičke moći koje nauči kontrolirati. Glavnu ulogu tumači Mara Wilson, koja je zbog ovog postala jedna od najvećih dječjih zvijezda. 
Mara je početkom 90-ih bila dječja glumačka zvijezda i glumila je i u filmovima "Matilda", Tatica u suknji",  i "Thomas i čarobna željeznica".

Foto: Profimedia

Dok je snimala film "Matilda" ostala je bez mame koja je umrla izgubivši bitku s rakom dojke, a Mara je bez obzira na tako tešku i bolnu situaciju za nju odlučila snimiti film do kraja. Nakon "Matilde" odlučila je pauzirati od glume, a o svom životu pisala je u knjizi "Gdje sam sad?". Ispričala je jednom i kako će uvijek biti zahvalna kolegi glumcu Dannyju DeVitu koji je njezinoj majci prije smrti omogućio da vidi kako njezina kći glumi. 

- Uzeo je kopiju filma i odnio joj ga kako bi ga mogla pogledati prije nego što je umrla. Danny je bio divna osoba i bio je kao član moje obitelji - rekla je Mara. Gluma joj više nije prioritet i odlučila je kako ne želi biti zvijezda u Hollywoodu jer nije htjela poput većine glumica jednog dana završiti na operacijskom stolu kod estetskog kirurga i htjela je ostati svoja.
- Ako niste prekrasni, onda ste bezvrijedni - kazala je. 

FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio
1/26

Mara je nedavno otkrila još neke razloge zbog kojih se odlučila povući iz svijeta hollywoodskog glamura. 
 - Ljudi su mi slali neprimjerena pisma i objavljivali informacije o meni na internetu. Pogriješila sam što sam se 'guglala' s 12 godina i tada sam vidjela stvari koje nisam mogla zaboraviti -  kazala je jednom prilikom Mara, te dodala da je našla svoje fotografije na stranicama za odrasle, a njena glava je na njima bila fotošopirana na tijela drugih djevojčica
Rekla je da na setovima nije doživjela neko seksualno zlostavljanje, no da je čula i doživjela stvari koje nisu bile primjerene za djecu. 

- Imala sam i nekoliko sumnjivih i upitnih iskustava - odrasli koji su ispred mene pričali proste viceve ili seksualno uznemiravali druge ljude na setu pred mojim očima - izjavila je. 

