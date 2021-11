Najveći gubitnici u 'Milijunašu': Natjecatelj je tužio HRT pa tražio zatvore i milijunsku odštetu

Na društvenim mrežama ne prestaju rasprave o sinoćnjoj emisiji kviza "Tko želi biti milijunaš" u kojem je 25-godišnji Zagrepčanin Fabijan Čorak hrabro gađao pitanje za 500 tisuća kuna i pao na 32 tisuće. Podsjetimo, radilo se o filmskom pitanju, a tražio se glumac iz trilogije "Kum" čiji je djed s majčine strane bio iz Corleonea. Ponuđeni odgovori bili su imena Marlon Brando, Al Pacino, John Cazale i Robert De Niro. Fabijan se odlučio za De Nira umjesto Pacina te tako izgubio čak 218 tisuća kuna. Premda se radi o velikoj svoti, mladi programer nije najveći gubitnik u "Milijunašu". Naime, dosad su tri natjecatelja izgubila više novca od njega, jer su gađali na pitanju za milijun kuna i promašili.

Prvi koji je izgubio čak 468 tisuća kuna bio je Krešo Lilić iz Rtine, a pitanje je glasilo : "Koje je latinsko ime ribe morune". Ponuđeni odgovori bili su “muio muio”, “sulio sulio”, “huso huso” i “haso haso”. Krešo je tada bio mladi student prava i nije znao odgovor, ali to ga nije spriječilo u namjeri da dođe do milijuna. Hrabro je kazao "muio muio" umjesto "huso huso" i pogriješio, ali ušao u povijest.

Još je jedan natjecatelj ušao u povijest zahvaljujući promašaju, ali prvenstveno zbog činjenice da je zadovoljštinu pokušao pronaći na sudu. Naime, Splićanin Filip Primorac u emisiji emitiranoj 7. prosinca 2004. godine došao je do milijunskog pitanja s preostalim džokerom "pitaj publiku". Milijunsko pitanje glasilo je: "Kako se zove psihijatar koji je skovao pojam shizofrenija?".

Ponuđeni odgovori bili su: Sigmund Freud, Eugen Bleuler, Konrad Holwang i Alfred Adler. Točan odgovor bio je Eugen Bleuler, ali Primorac je kao svoj konačni odgovor odabrao Alfreda Adlera. Nakon emisije Primorac je tvrdio kako mu je prije nego što je pitao publiku stanovita žena koja je sjedila iza voditelja Tarika Filipovića dobacila kako je točan odgovor D, a identificirao ju je kao djelatnicu HRT-a. Zbog navodne prijevare tražio je milijun kuna odštete i po pola godine zatvora za Tarika Filipovića, tadašnjeg ravnatelja HRT-a Mirka Galića te još petero zaposlenih na HTV-u. Primorac je sam sastavio i podnio optužni prijedlog, što mu je Kazneni sud u Zagrebu odbio.

Treći najveći gubitnik bio je jedan od najpoznatijih domaćih kvizaša, Splićanin Robert Lojpur. On je 2005. godine otvorio milijunsko pitanje koje je glasilo "Koja je od ovih zemalja površinom ista kao i Hrvatska". Iskoristio je džoker pola/pola i umjesto Togo odgovorio Kostarika te osvojio 32 tisuće kuna. Valja podsjetiti i kako je Lojpur ostao bez sto tisuća kuna u kvizu "Jedan protiv 100", kada je na kraju zaboravio uložiti dvostruki iznos. S ukupno izgubljenih 568 tisuća kuna, Lojpur je tako vjerojatno i najveći gubitnik domaćih kvizova!

Poznato je kako je jedina koja je dosad uspjela osvojiti milijun kuna Mira Bičanić, kojoj je to uspjelo 14. lipnja 2003., nakon što je znala da je voditeljica Sandra Antolić trčala pariški maraton. Osim nje, milijunsko pitanje otvoreno je još sedam puta. Prvi kojem je to uspjelo bio je Damir Pahić, koji je 17. listopada 2002. odgovarao na sad već glasovito pitanje o tome kako se pravilno piše Roland Garros. Posljednji put otvaranje milijunskog pitanja vidjeli smo 22. studenoga 2009. godine. Profesor povijesti i zemljopisa iz Velike Gorice Nenad Mudrinić odustao je na pitanju 'Koji je od navedenih kemijskih elemenata najmanje zastupljen u ljudskom organizmu?'. Ponuđeni odgovori bili su sumpor, kalcij, ugljik ili cink. Mudrinić je odustao i dobro da je to napravio jer je mislio kako je točan odgovor sumpor, a radilo se o cinku.

Dobitnika nagrade od 250 tisuća kuna ima 40-ak, a nakon povratka "Milijunaša" na HRT pitanje za 500 tisuća kuna otvoreno je dva puta. Dubrovčanin Kristo Kristić trebao je odgovoriti na pitanje je li konju, psu, svinji ili mački najviše sličio izumrli antrakoterij, "zvijer od ugljena"? Kristo nije znao odgovoriti niti je imao namjeru riskirati. Prije negoli je kviz napustio s osvojenih 250.000 kuna, rekao je kako bi se odlučio za psa, a točan odgovor je svinja. Još uvijek se pamti i hrabri Zagrepčanin Tomislav Horvatić, koji je 11. ožujka ove godine pogađao ime supruge hrvatskoga kneza Branimira, a ponuđena su bila imena Domaslava, Maruša, Jelena i Ventescela.

Zagrepčana iz Botinca "vukla" je Maruša no, bez daljnje namjere upuštanja u rizik njegov konačan odgovor ipak je bio: "Odustajem!". Šteta što je odustao jer bi, da je gađao, otvorio milijunsko pitanje.

