Struka ih mrzi, a gledatelji im vjeruju. Doktori Phil i Oz kraljevi su dnevne televizije koji su svojim savjetima promijenili živote milijunima ljudi. Ipak, iako ih mnogi smatraju gotovo članovima proširene obitelji, jer ih na TV-u gledaju možda i više nego svoju rodbinu, njihove karijere okaljali su brojni skandali.

Obojica su svoje ideje počeli promicati uz malu pomoć mnogima najdraže voditeljice talk-showa Opre Winfrey. Karizmatični dr. Phil McGraw bivši je psiholog koji pristupa situacijama bez dlake na jeziku i nikome od svojih gostiju ne povlađuje. S poznatim gostima koji mu dolaze po pomoć ponaša se jednako kao i s onim nepoznatima.

– Jako sam neposredan sa svojim gostima, takav sam – rekao je karizmatični doktor Phil tijekom pojavljivanja u showu Opre Winfrey i dodao – nisam baš za neko blebetanje i “puštanje unutarnjeg psića da se popiški” ili nešto takvo, to nisam ja i ja nisam za sve.

Dr. Phil za sebe kaže da je forenzički psihijatar, no licenciju nije obnovio od 2006. godine, a psiholozi i laici slažu se da su njegovi savjeti pretjerano pojednostavljeni. U emisiji pokušava pomoći trudnim maloljetnicama, zlostavljanim ženama, ljudima ovisnima o raznim supstancijama, no da bi se razbile neke crne teme, uključuje i one malo opuštenije kao što su prijevare preko interneta i bračne razmirice. Simpatičnog doktora tužilo je mnogo ljudi, a jedna od najfascinantnijih tužbi bila je ona Shirley Rae Dieu koja je tvrdila da joj je McGraw isprao mozak. No nisu sve optužbe tako “blesave”.

Gost showa Todd Herzog, čija je obitelj Phila molila za pomoć zbog njegova alkoholizma, rekao je da je na set došao trijezan, a u svlačionici je pronašao bocu votke koju je popio i na scenu su ga doslovno donijeli jer nije bio sposoban sam hodati. Phil je imenom i prezimenom stao iza nekoliko sumnjivih “Shape Up” proizvoda za mršavljenje, koju su imali toliko neznatan učinak da su neki kupci podigli tužbu protiv kompanije. No najveći problem ovog psihologa, čije savjete mase uzimaju zdravo za gotovo, jest to što je evidentno da mu nedostaje iskustva u odnosu s ljudima i razgovoru jedan na jedan, što je i sam potvrdio nekoliko puta navodeći da mu intimni razgovori s pacijentima nisu bili zanimljivi i zato je prestao raditi u klinici koju je otvorio sa svojim ocem. On često doslovno vrijeđa goste koji mu dođu u emisiju po pomoć nazivajući ih ludima, što mu jamči gledanost, a to nije nešto što bi učinio pravi psiholog.

Jedna od zapaženijih zamjerki na njegov rad bila je kada je u emisiju pozvao vidno rastresenu i bolesnu bivšu glumicu Shelley Duvall, poznatu po ulozi Wendy Torrance u filmu “Isijavanje”. Ona od 2002. nije glumila ni u jednom novom filmu i potpuno se povukla iz javnosti, što je zapravo bio i povod ovog intervjua ili pokušaja intervencije. Intervju je najavljen vrlo pompozno, isječcima u kojima Shelly govori da je bolesna i da treba pomoć, no ne uzima lijekove. Ovaj put nije reagirala samo struka nego i, činilo se, cijeli Hollywood. Slavni glumci kao što su Ron Pearlman i Patton Oswalt, Mia Farrow, ali i Kubrickova kći Vivian pozivali su na bojkot emisije navodeći da Duvall zaslužuje poštovanje, a ne iskorištavanje.

Dr. Mehmet Oz je kirurg i profesor koji promiče alternativnu medicinu, zbog čega su ga kritizirali mnogi drugi liječnici, ali i djelatnici vlade, optužujući ga da svojim savjetima promiče pseudoznanost. Naočiti liječnik turskog podrijetla publiku je karizmom osvojio doslovno preko noći. Ni kritičari mu ne osporavaju da je učinio dobre stvari jer je otvarao brojne zanimljive teme i uključivao obične ljude, što se pokazalo kao pun pogodak.

No ono što mu dio stručnjaka zamjera jest obmanjivanje javnosti jer, kako tvrde, njegovi savjeti nisu znanstveno utemeljeni i ljudima ulijevaju lažnu nadu. Baš za to optužila ga je i američka senatorica Claire McCaskill. Ona je zatražila i njegovo saslušanje pred Kongresom. Optužili su ga da vara javnost te da im savjetuje uzimanje raznih dodataka prehrani koji zapravo ne djeluju. – Razumijem da u svojoj emisiji radite i puno toga dobroga, ali zaista ne razumijem zašto govorite ono u što ni sami ne vjerujete – rekla je senatorica dr. Ozu. Naime, on je, među ostalim, promovirao “magični proizvod”, ekstrakt garcinije, koji se dobiva iz ploda biljke Garcinia cambogia, no studija provedena na 135 ljudi dokazala je da taj “sveti gral” za mršavljenje nije bio ništa bolji od placeba. Čini se da mu je moć udarila u glavu nakon što ga je časopis Time uvrstio na listu sto najutjecajnijih ljudi svoga vremena, a Esquire ga je prozvao najutjecajnijim čovjekom stoljeća.

Saslušanje i kritike shvatio je, kaže, kao pokušaj cenzure emisije. Istaknuo je da vjeruje u nadomjestke o kojima govori u emisiji, ali i da je svjestan da one nisu trajna rješenja. Dodao je da on i njegova obitelj “konzumiraju sve što on preporuči gledateljima”. Jednom je rekao i da se njegov show ne bavi medicinom i da svrha njegove emisije nije razgovarati o medicini, nego o “dobrom životu”. Osvrnuo se i na kritike struke te rekao da je odustao od promoviranja tableta za mršavljenje kada su razni prevaranti počeli iskorištavati njegov lik da bi prodali “lažne” lijekove.

