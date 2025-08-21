Najpoznatiji domaći digitalni radio - Radio Tvornica - vraća se na DAB i širi signal na Istru i Kvarner

Radio Tvornica, nezavisni radio zagrebačke Tvornice kulture ponovno se vraća na digitalnu DAB platformu. Osim poznatih voditeljskih imena poput Renate Belc Krog, Ivane Pevec i Davora Tomšića (Ifka i Šaman), Radio Tvornica se ističe kao svježa alternativa ustaljenom formatu domaćih etera. Poznat po dinamičnom programu, glazbenim izborima koji izlaze iz okvira standardne radijske ponude te naglasku na urbanoj kulturi i podršci domaćim nezavisnim autorima, Radio Tvornica je u kratkom vremenu pronašao svoju vjernu publiku.



Povratkom na DAB, Radio Tvornica širi svoj signal na nova područja – odsad će digitalno biti dostupna i u Rijeci te Istri i okolici. Time se nastavlja širenje mreže digitalnog radija u Hrvatskoj, a slušatelji na Kvarneru i u Istri moći će uživati u još boljoj kvaliteti zvuka i stabilnijem signalu, pridruživši se tako brojnoj publici iz središnjeg i sjevernog dijela Hrvatske, gdje se Tvornica već rado slušala na DAB-u.

Što je to DAB?

Za one koji se pitaju što je zapravo DAB (Digital Audio Broadcasting) – riječ je o digitalnom načinu emitiranja radija, koji donosi jasniji i čišći zvuk u odnosu na klasični FM, koji je poznat po šuštanju i gubljenju signala. Uz zvuk, DAB omogućava i dodatne informacije na ekranu radijskog prijemnika, poput naslova pjesme, imena izvođača ili aktualnih vijesti. Ukratko, to je radio u korak s digitalnim dobom.



DAB se može slušati na svim uređajima koji imaju DAB prijemnik – to su moderni kućni i auto-radiji, mnogi novi glazbeni playeri, pa čak i neke aplikacije i multimedijski sustavi u automobilima. Za korisnike to znači jednostavnije pretraživanje stanica, bolju pokrivenost signala i glazbu bez šumova.



Povratak Radio Tvornice na DAB donosi novi korak u popularizaciji digitalnog radija u Hrvatskoj, revoluciju istinski drugačijeg radijskog sadržaja i raznolikog glazbenog izbora i priliku da slušatelji iz Istre, Kvarnera i okolice, kao i oni iz središnjeg i sjevernog dijela Hrvatske, osim putem mobilne aplikacije i web playera, svoju omiljenu postaju slušaju na najbolji mogući način.