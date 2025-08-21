Naši Portali
Radio Tvornica, nezavisni radio zagrebačke Tvornice kulture ponovno se vraća na digitalnu DAB platformu.

Najpoznatiji domaći digitalni radio - Radio Tvornica - vraća se na DAB i širi signal na Istru i Kvarner

21.08.2025.
Radio Tvornica, nezavisni radio zagrebačke Tvornice kulture ponovno se vraća na digitalnu DAB platformu. Osim poznatih voditeljskih imena poput Renate Belc Krog, Ivane Pevec i Davora Tomšića (Ifka i Šaman), Radio Tvornica se ističe kao svježa alternativa ustaljenom formatu domaćih etera.

Radio Tvornica, nezavisni radio zagrebačke Tvornice kulture ponovno se vraća na digitalnu DAB platformu. Osim poznatih voditeljskih imena poput Renate Belc Krog, Ivane Pevec i Davora Tomšića (Ifka i Šaman), Radio Tvornica se ističe kao svježa alternativa ustaljenom formatu domaćih etera. Poznat po dinamičnom programu, glazbenim izborima koji izlaze iz okvira standardne radijske ponude te naglasku na urbanoj kulturi i podršci domaćim nezavisnim autorima, Radio Tvornica je u kratkom vremenu pronašao svoju vjernu publiku.


Povratkom na DAB, Radio Tvornica širi svoj signal na nova područja – odsad će digitalno biti dostupna i u Rijeci te Istri i okolici. Time se nastavlja širenje mreže digitalnog radija u Hrvatskoj, a slušatelji na Kvarneru i u Istri moći će uživati u još boljoj kvaliteti zvuka i stabilnijem signalu, pridruživši se tako brojnoj publici iz središnjeg i sjevernog dijela Hrvatske, gdje se Tvornica već rado slušala na DAB-u.

Što je to DAB?
Za one koji se pitaju što je zapravo DAB (Digital Audio Broadcasting) – riječ je o digitalnom načinu emitiranja radija, koji donosi jasniji i čišći zvuk u odnosu na klasični FM, koji je poznat po šuštanju i gubljenju signala. Uz zvuk, DAB omogućava i dodatne informacije na ekranu radijskog prijemnika, poput naslova pjesme, imena izvođača ili aktualnih vijesti. Ukratko, to je radio u korak s digitalnim dobom.

DAB se može slušati na svim uređajima koji imaju DAB prijemnik – to su moderni kućni i auto-radiji, mnogi novi glazbeni playeri, pa čak i neke aplikacije i multimedijski sustavi u automobilima. Za korisnike to znači jednostavnije pretraživanje stanica, bolju pokrivenost signala i glazbu bez šumova.

Povratak Radio Tvornice na DAB donosi novi korak u popularizaciji digitalnog radija u Hrvatskoj, revoluciju istinski drugačijeg radijskog sadržaja i raznolikog glazbenog izbora i priliku da slušatelji iz Istre, Kvarnera i okolice, kao i oni iz središnjeg i sjevernog dijela Hrvatske, osim putem mobilne aplikacije i web playera, svoju omiljenu postaju slušaju na najbolji mogući način.

