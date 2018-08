Može li se dronom šetati psa? A mobitel puniti bez punjača?

Ljubitelji popularne serije Jeremyja Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya “The Grand Tour” zasigurno, kao i nekada u Top Gearu, najviše pamte spektakularne eksplozije ili požare koji bi automobile uništavali ili bi u seriji imali kakvu drugu ulogu.

Razbijači mitova i uradi sam

Čovjek koji posljednje četiri godine radi takve specijalne efekte, kao i neke druge, za slavni trojac zove se Mike Sansom, a hrvatska će ga publika uskoro upoznati vrlo izravno. Mike će se na kanalu Viasat Explore pojaviti u seriji “Kako si olakšati život” (How hacks work), čije emitiranja počinje 3. rujna u 19.30 sati na kanalu Viasat Explore. U njoj se znanost svodi na svakodnevni život te se istražuje jesu li izvedive popularne ideje i savjeti ljudi širom svijeta ili su naprosto samo dobar viralni video. Primjerice, svojedobno je britanske medije preplavila ideja prema kojoj su popularni tortilla čipsevi – zapaljivi. Pa ih možete koristiti za potpalu roštilja. Mike i ekipa to su provjerili. Dronovi su u posljednje vrijeme popularni pa ljudi dolaze na različite ideje. Može li se pecati dronom ako vam se ne da u čamac, može li se dronom šetati psa ako vam se ne da na sunce, može li se dronom s terase piće dostaviti na stol ispod kad vam se ne da hodati gore-dolje. Može li se bušilicom našiljiti olovka? Da, ovo bi doista bili europski razbijači mitova s dozom korisnosti jer, osim gore navedenih zafrkancija, ima tu i korisnih savjeta, poput paljenja vatre bez korištenja šibica ili kako vodu iz bare pročistiti do pitkosti, pa i kako otvoriti limenku bez otvarača, kako napuniti mobitel kada zaboravite punjač.

– Zapravo nisam nešto osobito obećavao u školi. Iskreno, profesor kemije rekao mi je da nije škola za mene i da bih se trebao baviti nečim drugim. A mene je jednostavno zanimalo kako nešto dići u zrak! Pa sam nastavio. Bavim se time od 12. godine, manje-više sve sam naučio sam – rekao nam je Mike Sansom u Brightonu za snimanja posljednje epizode serijala koji će se uskoro početi prikazivati. S 21 godinom osnovao je i svoju tvrtku BrightFire Pyrotechnics koja je surađivala i s najpoznatijim automobilskim trojcem na svijetu pa smo nekoliko pitanja postavili i na tu temu, a Mike nam je pokazao i neke zanimljive predmete.

Foto: Zoran Vitas

– Nije se uvijek radilo samo o eksplozijama, jednom je prilikom Jeremy Clarkson došao i tražio da napravimo automobile samo od životinjskog mesa i kostiju. Priznat ćete, to je bilo pomalo neobično, nakon toga teško vas nešto može iznenaditi. Vas iz Hrvatske zanimat će da sam bio u Švicarskoj kada se Richard Hammond survao automobilom vašeg Mate Rimca. Nije tamo trebalo ništa namještati! Neki ljudi s kojima smo radili rekli su nam da nisu vidjeli težu nesreću. A on je preživio, i to nešto govori o tom automobilu. Pokazat ću vam što je ostalo, izvukli su iz automobila Hammondov sat, prilično oštećen Rolex, i spakirali ga u ovu kutijicu, uzeo je sat, kutijicu je, naravno, ostavio pa je sada kod mene. Gdje je bilo najopasnije? Nije epizoda na jugu Amerike kada su vozili automobile s uvredljivim porukama, nego je to bila Patagonija kada su na malo neprikladan način spominjali Falklandske otoke. Praktički su svi pobjegli! U Hrvatskoj sam bio s The Grand Tourom i zaljubio sam se u vašu zemlju, sjajna je. Radili smo epizodu kod vas, naš je zadatak bio napraviti od Lade vatrogasno vozilo, bilo je doista zabavno, a svi su bili sjajni i puno nam pomagali, stekao sam dosta prijatelja – rekao nam je Mike Sansom. Sada je u ponešto drugačijoj ulozi.

Usporene snimke

– Nije lako objasniti ljudima što se točno događa u nekoj kemijskoj reakciji, zato smo emisiji dodali još jednog prezentera koji postavlja pitanja koja bi postavio svatko drugi, na taj način dobivamo u svakoj emisiji jedno opušteno predavanje u kojem doznajete što radi svaki od iskorištenih materijala, kakvu reakciju oni međusobno izazivaju, jer ne postoje dvije iste eksplozije, a sve se prikazuje na potpuno siguran način. Često su to reakcije takve brzine da smo morali koristiti usporene snimke kako bismo pokazali što se zapravo događalo – objašnjava. Puno inspiracije za epizode nove Viasatove popularnoznanstvene serije dolazi s YouTubea gdje ljudi ostavljaju svoje ideje.

– YouTube je budućnost, u to nema sumnje, pogledajte The Grand Tour, oni su sada samo online, više nisu u ponudi konvencionalne televizije. Svi promotori znanosti s kojima smo razgovarali i s kojima radimo rado idu na YouTube u potrazi za što većim brojem pregleda. I sam imam bezbroj ideja za YouTube, samo mi treba neko financiranje! – uz smijeh kaže Mike Sansom, ali ističe kako je svrha svake znanstvene emisije motivirati gledatelje da se zainteresiraju za znanost kada pogledaju emisiju. – Važno je napomenuti kako je sve što mi radimo stvarno, ništa ne namještamo, primjerice u Brainiacu koji je vodio Hammond namješteno je, često i preuveličavano, sve – kaže Sansom. Koncept je emisije vrlo sličan i u nas iznimno popularnom popularnoznanstvenom serijalu Mythbusters.

– Dečke poznajem, pomagali smo im nekoliko puta, fascinantno je što su postigli, koliko dugo show traje, a mislim da još ima prostora. Volio bih kada bismo im se barem približili – kaže voditelj nove Viasatove popularnoznanstvene emisije. – Bilo je nekoliko savjeta koji nam nisu uspjeli onako kako smo očekivali, ali to je normalno. Kada vidite Mythbusterse i druge visokobudžetne emisije sličnog tipa, oni imaju mogućnost ponavljati stotinu puta pa im opet ne uspije, ili u jednom trenutku naprave tako da uspiju. Mi se snalazimo s onim što imamo. S druge strane, bilo je i prijedloga nekih opasnih hackova koje nismo željeli raditi da ne damo nekome krivu ideju – kaže Mike.

